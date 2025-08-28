Menu
L'Actualité au Sénégal

Kédougou : démantèlement d’un réseau de traite de personnes impliquant une ressortissante nigériane


Rédigé le Lundi 1 Septembre 2025 à 15:52 | Lu 53 fois Rédigé par


À Kédougou, la Division nationale de lutte contre la traite des personnes a arrêté une Nigériane accusée d’exploitation sexuelle et de complicité de traite humaine dans un réseau transnational.


Kédougou : démantèlement d’un réseau de traite de personnes impliquant une ressortissante nigériane

 

L’antenne régionale de la Division nationale de lutte contre la traite des personnes (DNLT) de Kédougou a procédé à l’interpellation d’une ressortissante nigériane, accusée d’association de malfaiteurs, de complicité de faux et de traite de personnes.

Selon l’enquête, elle aurait organisé l’arrivée d’une jeune compatriote au Sénégal en lui promettant un emploi de coiffeuse ou de serveuse. Mais une fois sur place, la victime a été contrainte à se prostituer et sommée de rembourser une somme de 1,5 million de francs CFA, que sa recruteuse prétendait avoir dépensée pour son voyage.

La victime a confirmé avoir subi une exploitation sexuelle et a révélé avoir été soumise à un rituel de serment destiné à l’empêcher de dénoncer son exploitante, tout en l’obligeant à rembourser la dette imposée. Depuis son arrivée, elle avait déjà versé 800 000 francs CFA.

La mise en cause, arrêtée à Bambaranding, a nié toute implication, affirmant ne pas connaître la victime. Toutefois, l’enquête a mis en évidence l’existence d’un réseau transnational de traite opérant entre le Nigeria, le Bénin, le Mali et le Sénégal, dans lequel elle jouerait un rôle actif.

Présentée vendredi dernier au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kédougou, elle devra répondre de ces accusations. La victime, quant à elle, a été confiée au centre d’accueil de l’ONG La Lumière pour bénéficier d’un accompagnement psychosocial et juridique.

Cette arrestation a été possible grâce à l’exploitation d’un renseignement obtenu par les agents de la Direction de la Police de l’Air et des Frontières (DPAF).




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : Le mouvement "Thiès d’abord" soutient l’éducation et les sinistrés des inondations

Lat Soukabé Fall - 26/08/2025 - 0 Commentaire
Thiès : Le mouvement "Thiès d’abord" soutient l’éducation et les sinistrés des inondations
Le mouvement citoyen "Thiès d’abord", conduit par son président Habib Vitain, poursuit son engagement au service de la jeunesse et des populations locales. Plus de 150 élèves bénéficient actuellement...

Cambriolage au lycée Ndiawdoune de Saint-Louis : du matériel administratif emporté

- 06/08/2025 - 0 Commentaire
Cambriolage au lycée Ndiawdoune de Saint-Louis : du matériel administratif emporté
Le lycée Ndiawdoune de Saint-Louis a été cambriolé durant le week-end, avec le vol d’une photocopieuse, d’une imprimante et d’un ventilateur mural. Le lycée Ndiawdoune de Saint-Louis a été victime...

Actualités

Kédougou : démantèlement d’un réseau de traite de personnes impliquant une ressortissante nigériane

- 01/09/2025 - 0 Commentaire
Kédougou : démantèlement d’un réseau de traite de personnes impliquant une ressortissante nigériane
À Kédougou, la Division nationale de lutte contre la traite des personnes a arrêté une Nigériane accusée d’exploitation sexuelle et de complicité de traite humaine dans un réseau transnational....

Bassirou Diomaye Faye alerte sur l’urgence alimentaire en Afrique et mise sur la jeunesse pour transformer l’agriculture

- 01/09/2025 - 0 Commentaire
Bassirou Diomaye Faye alerte sur l’urgence alimentaire en Afrique et mise sur la jeunesse pour transformer l’agriculture
Au Forum africain sur les systèmes alimentaires 2025, Bassirou Diomaye Faye a souligné l’urgence de moderniser l’agriculture africaine face au climat, appelant à responsabiliser la jeunesse pour...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags