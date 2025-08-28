Kédougou : démantèlement d’un réseau de traite de personnes impliquant une ressortissante nigériane





L’antenne régionale de la Division nationale de lutte contre la traite des personnes (DNLT) de Kédougou a procédé à l’interpellation d’une ressortissante nigériane, accusée d’association de malfaiteurs, de complicité de faux et de traite de personnes.



Selon l’enquête, elle aurait organisé l’arrivée d’une jeune compatriote au Sénégal en lui promettant un emploi de coiffeuse ou de serveuse. Mais une fois sur place, la victime a été contrainte à se prostituer et sommée de rembourser une somme de 1,5 million de francs CFA, que sa recruteuse prétendait avoir dépensée pour son voyage.



La victime a confirmé avoir subi une exploitation sexuelle et a révélé avoir été soumise à un rituel de serment destiné à l’empêcher de dénoncer son exploitante, tout en l’obligeant à rembourser la dette imposée. Depuis son arrivée, elle avait déjà versé 800 000 francs CFA.



La mise en cause, arrêtée à Bambaranding, a nié toute implication, affirmant ne pas connaître la victime. Toutefois, l’enquête a mis en évidence l’existence d’un réseau transnational de traite opérant entre le Nigeria, le Bénin, le Mali et le Sénégal, dans lequel elle jouerait un rôle actif.



Présentée vendredi dernier au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kédougou, elle devra répondre de ces accusations. La victime, quant à elle, a été confiée au centre d’accueil de l’ONG La Lumière pour bénéficier d’un accompagnement psychosocial et juridique.



Cette arrestation a été possible grâce à l’exploitation d’un renseignement obtenu par les agents de la Direction de la Police de l’Air et des Frontières (DPAF).

