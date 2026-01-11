Kazu Rajab : Serigne Fallou Mbacké, bâtisseur de Touba et héritier de l’œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba





Le Magal de Kazu Rajab, célébré ce vendredi 16 janvier 2026 à Touba, commémore la naissance de Serigne Fallou Mbacké, deuxième khalife général des mourides. Cette célébration est l’occasion de rappeler l’empreinte durable laissée par ce guide religieux, dont les actions ont profondément marqué l’histoire de la cité religieuse et contribué à améliorer les conditions de vie des populations, dans la continuité de l’œuvre spirituelle et sociale de Cheikh Ahmadou Bamba.



Cet événement religieux permet également à de nombreux disciples mourides d’effectuer un séjour spirituel à Ndindy, un village fondé par Serigne Fallou Mbacké en 1913 et aujourd’hui rattaché à la commune de Touba. Ndindy demeure un haut lieu d’enseignement du Coran et de transmission des valeurs du mouridisme.



Après le rappel à Dieu de son frère aîné, Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké, premier khalife général des mourides, en 1945, Serigne Fallou Mbacké accède à la tête de la confrérie. Selon Serigne Khalil Mbacké, membre du comité d’organisation du Kazu Rajab, l’achèvement de la grande mosquée de Touba figure parmi les premières priorités du nouveau khalife, conformément aux recommandations de son prédécesseur.



Dès le début de son magistère, il accélère les travaux de cet édifice emblématique voulu par Cheikh Ahmadou Bamba. Ces efforts aboutissent à l’inauguration officielle de la grande mosquée le 7 juin 1963, en présence du président de la République de l’époque, Léopold Sédar Senghor.



Sous son autorité, Touba connaît d’importantes transformations. Il initie des projets structurants, dont la création du marché Ocass, devenu l’un des principaux centres commerciaux du pays. Dans le domaine de l’urbanisme, il procède au lotissement de la ville en 1959 afin d’améliorer le cadre de vie des habitants.



Serigne Fallou Mbacké œuvre également au renforcement de l’accès à l’eau potable, à travers la construction de nombreux puits, et lance les premières actions d’électrification de la cité religieuse. Il s’engage par ailleurs dans le désenclavement de Touba, alors que la route nationale s’arrêtait à Ndienaba, en menant des démarches pour son prolongement jusqu’à la ville et pour le raccordement d’autres axes routiers.



Sur les plans spirituel et éducatif, il met en place un daara à l’intérieur de la grande mosquée pour l’apprentissage du Coran et l’enseignement des valeurs islamiques. Il instaure également la lecture quotidienne du Saint Coran dans la grande mosquée, une pratique qui se perpétue encore aujourd’hui.



Reconnu pour sa sagesse, Serigne Fallou Mbacké achève les chantiers initiés par ses prédécesseurs et entretient des relations respectueuses avec les guides des autres confréries religieuses, contribuant ainsi au renforcement de la cohésion religieuse au Sénégal.

