La Police nationale lance une plateforme numérique de signalement des infractions cybercriminelles



La Police nationale a procédé, jeudi, au lancement d’une plateforme numérique dédiée au signalement des infractions cybercriminelles, une initiative présentée comme un axe important de la réforme du secteur public et du renforcement de la police de proximité, selon les constatations de l’APS.

Cette plateforme, hébergée au sein de la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité, a été développée avec l’appui du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF).

Selon le directeur adjoint de la police judiciaire, Moustapha Diouf, cet outil, conçu en interne par des ingénieurs de la Police nationale, constitue un levier majeur de modernisation de l’administration publique et de rapprochement entre la police et les citoyens.

Il a précisé que la plateforme met à la disposition des usagers un canal officiel, sécurisé et confidentiel, permettant de signaler les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication directement auprès de la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité.

D’après lui, cette initiative s’inscrit dans une dynamique de dématérialisation des procédures administratives, de digitalisation des services et d’interconnexion des bases de données de la Direction générale de la Police nationale.

La plateforme représente également une solution alternative pour les personnes qui hésitent à se rendre dans les commissariats par crainte de stigmatisation, de représailles ou d’exposition sociale. Elle leur permet d’effectuer un premier signalement en ligne, puis de déposer et confirmer ultérieurement une plainte dans un cadre sécurisé et discret.

Moustapha Diouf a par ailleurs indiqué que cet outil devrait contribuer à une meilleure détection précoce des infractions cybercriminelles, tout en renforçant la réactivité et l’efficacité opérationnelle des services spécialisés.

Il est également attendu que la plateforme facilite la centralisation, l’analyse et l’exploitation des données issues des signalements, dans le but de renforcer la confiance des citoyens envers les dispositifs institutionnels de lutte contre la cybercriminalité.

La Police nationale précise que la plateforme sera entièrement déployée, sécurisée et accessible en ligne. Elle est d’ores et déjà opérationnelle dans le cadre d’une phase de test destinée à valider les mécanismes de signalement, de collecte, de traitement et d’exportation des données, en interaction avec les équipes opérationnelles de la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité.

Prenant la parole, la représentante de l’UNICEF, Evelyne Guèye, a souligné que le taux de pénétration de l’Internet au Sénégal augmente rapidement, alors que son usage ne bénéficie pas toujours d’un niveau de sécurité suffisant.

Elle a estimé que cette situation pose plusieurs défis, notamment en matière de protection des enfants. Elle a rappelé que si l’Internet constitue un outil précieux pour l’accès à l’information, il comporte également des risques auxquels les utilisateurs sont exposés.

Elle a ainsi insisté sur la responsabilité collective de garantir un environnement numérique sûr pour les enfants, soulignant que c’est dans cette optique que l’UNICEF s’est engagé aux côtés du gouvernement du Sénégal, à travers la Police nationale, pour la mise en place de cette plateforme prenant en compte les besoins spécifiques des enfants. ✅aps