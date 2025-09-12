Kaolack sous les eaux : 60 mm de pluie paralysent plusieurs quartiers, dont Médina Baye en pleine célébration





Une pluie de 60 millimètres tombée jeudi après-midi a plongé plusieurs quartiers de Kaolack dans les inondations, perturbant la circulation routière et piétonne.



L’un des secteurs les plus affectés est Médina Baye, où se tenait le Gamouwaat, cérémonie marquant le huitième jour de la naissance du prophète Mohamed. De nombreuses rues sont devenues impraticables, empêchant automobilistes et habitants de circuler normalement.



Selon Papa Assane Ndiaye, agent de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie, les précipitations sont tombées dans un laps de temps très court :



« Entre 17 h et 19 h, des perturbations orageuses ont occasionné de fortes pluies. À 19 h, on a enregistré 60 millimètres », a-t-il indiqué.



Les quartiers Abattoirs, Ndangane, Médina Mbaba, Médina Baye, Parcelles Assainies, Tabangoye, Passoire et Ndorong figurent parmi les zones les plus touchées par les inondations.

