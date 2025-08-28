Kaolack : le marché “Geej” paralysé par les inondations de l’hivernage





À Kaolack, se déplacer durant la saison des pluies relève du véritable parcours du combattant, et le marché “Geej”, spécialisé dans la vente de produits halieutiques et alimentaires, n’échappe pas à cette situation.



Deux mois après le début de l’hivernage, la plupart des quartiers sont difficilement accessibles, et les marchés, qui reçoivent pourtant chaque jour une forte affluence, se retrouvent plongés dans un environnement insalubre. Eaux stagnantes, ordures et boue rendent les déplacements pénibles pour vendeurs, clients et automobilistes.



Situé au quartier Léona, le marché “Geej” illustre ce calvaire quotidien. Fatou Seck, venue s’approvisionner en denrées alimentaires, explique que les femmes souffrent particulièrement pendant l’hivernage pour faire leurs courses. Les taxis n’accèdent plus au site, obligeant les clients à traverser les flaques boueuses ou à recourir aux mototaxis “Jakarta”.



Les commerçants, eux aussi, vivent des difficultés constantes. Saly Diop, vendeuse de légumes, déplore le manque d’assainissement : « Nous, commerçants, sommes épuisés par ces eaux sales. Chaque hivernage, c’est la même histoire. Il m’arrive de ne pas savoir où poser mes marchandises après la pluie ».



Une cliente, Yacine Diagne, témoigne avoir assisté à la chute d’une femme tentant d’éviter une mare d’eau, accusant les autorités de laxisme face à un problème pourtant bien connu.



Makhala Ndiaye, délégué du marché, assure que les commerçants s’acquittent régulièrement de leurs taxes, mais que l’entretien et la collecte des ordures ne sont pas assurés. Selon lui, des solutions existent, le marché étant bordé par un bras de mer qui pourrait faciliter l’évacuation des eaux.



Interrogé par la RFM, le maire de Kaolack, Serigne Mboup, a reconnu l’ampleur du problème, mais a précisé que la municipalité ne dispose pas des moyens nécessaires, renvoyant à l’État la responsabilité de réaliser les travaux d’assainissement indispensables.



aps