Kaolack : deux individus arrêtés dans un important coup de filet anti-drogue

Les suspects, G. Sow, cultivateur et père de 11 enfants, et M. D. Sow, berger et père de trois enfants, ont été arrêtés sur la route non bitumée reliant Guinguinéo à Diendé alors qu’ils tentaient de transporter la substance. Ils seraient liés à un réseau organisé de trafic de stupéfiants.



Après enquête, ils ont été déférés au parquet de Kaolack le 5 janvier, où la justice devra statuer sur leur sort.



Cette opération s’inscrit dans la stratégie des forces de sécurité visant à lutter contre le trafic de drogue et les réseaux criminels dans la région centrale du Sénégal, rappelant l’importance de la vigilance citoyenne.