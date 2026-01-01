Menu
Kaolack : deux individus arrêtés dans un important coup de filet anti-drogue


Rédigé le Jeudi 8 Janvier 2026 à 19:21 | Lu 30 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Kaolack a intercepté deux hommes en possession de 23 kilogrammes de drogue, dans la nuit du 3 janvier.


Les suspects, G. Sow, cultivateur et père de 11 enfants, et M. D. Sow, berger et père de trois enfants, ont été arrêtés sur la route non bitumée reliant Guinguinéo à Diendé alors qu’ils tentaient de transporter la substance. Ils seraient liés à un réseau organisé de trafic de stupéfiants.

Après enquête, ils ont été déférés au parquet de Kaolack le 5 janvier, où la justice devra statuer sur leur sort.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie des forces de sécurité visant à lutter contre le trafic de drogue et les réseaux criminels dans la région centrale du Sénégal, rappelant l’importance de la vigilance citoyenne.


Lat Soukabé Fall

