Kaolack : deux hommes placés en garde à vue pour vol nocturne avec effraction


Rédigé le Dimanche 26 Octobre 2025 à 23:40


À Kaolack, deux hommes ont été arrêtés pour vol de trois motos, d’un iPhone XR et d’un ordinateur portable. Les suspects ont été remis à la police par des habitants de Médina Baye avant d’être placés en garde à vue.


Le commissariat central de Kaolack a placé en garde à vue deux individus soupçonnés d’association de malfaiteurs et de vol nocturne avec effraction, a indiqué une source policière.

Les suspects ont été remis à la police par des habitants du quartier Médina Baye, qui avaient constaté la disparition de trois motos “Jakarta”, d’un iPhone XR et d’un ordinateur portable à leurs domiciles.

Selon la même source, les victimes, après avoir déposé une plainte contre X au commissariat, ont reconnu par hasard trois hommes circulant sur les motos volées. Avec l’aide de passants, elles ont retenu deux des suspects et alerté la police.

Les agents, arrivés sur place, ont interpellé les individus et saisi les trois motos, formellement identifiées comme appartenant aux plaignants.

Les voleurs présumés sont désormais en garde à vue, en attendant la suite de l’enquête.




