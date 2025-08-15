Kaolack : deux enfants tués par la foudre à Médina Thiamène

Un drame est survenu lundi à Médina Thiamène, village de la commune de Wack Ngouna (département de Nioro du Rip), où la foudre a tué deux enfants, un garçon de 8 ans et une fille de 12 ans. Une adolescente de 15 ans, qui les accompagnait, a été grièvement blessée mais a survécu après son transfert au centre de santé de Wack Ngouna.



Les victimes rentraient des champs vers 17 heures lorsque l’orage a éclaté. « La pluie avait repris avec des tonnerres, et ces trois enfants qui revenaient des champs ont été frappés », a expliqué l’adjoint au maire de la commune, Ibrahima Sall.



Les corps des deux victimes ont été acheminés au centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niasse de Kaolack pour autopsie.



Ce drame relance le débat sur l’absence de paratonnerres et les insuffisances de la protection civile dans les zones rurales. L’adjoint au maire a appelé à renforcer la sensibilisation des familles afin de protéger les enfants pendant les pluies et a plaidé pour l’installation de paratonnerres dans les 65 villages que compte la commune.



✅ aps



