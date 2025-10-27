Kaolack : découverte tragique des deux frères disparus retrouvés sans vie dans un bassin de rétention





Une profonde tristesse règne aux Parcelles Assainies, dans la commune de Kaolack, après la découverte macabre de deux jeunes frères, Babacar et Fallou. Ces élèves de l’école élémentaire Parcelles 1, portés disparus depuis le vendredi 31 octobre 2025, ont été retrouvés sans vie ce dimanche matin aux alentours de 10 heures.



Le drame s’est produit près d’une station-service, à proximité de la Route Nationale N°1, où un bassin de rétention a été le théâtre de cette tragédie. Alertés par les habitants, les sapeurs-pompiers ont procédé au repêchage des corps avant de les acheminer vers la morgue de l’Hôpital Régional Elhadji Ibrahima Niass de Kaolack.



La disparition des deux enfants avait mobilisé tout le quartier depuis plusieurs jours. Une enquête a été ouverte par la police afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame qui plonge la communauté dans une profonde consternation.

