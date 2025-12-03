Kaolack : cinq personnes interpellées après des contrôles dans des unités de boulangerie





Cinq individus ont été interpellés par les agents du Commissariat central de Kaolack lors d’une vaste opération de contrôle menée dans les quartiers de Thiofack et Bongré. Cette intervention visait à faire respecter la réglementation encadrant les activités de boulangerie et de pâtisserie, a appris l’APS samedi.



Selon les autorités policières, cette opération a permis de relever plusieurs irrégularités jugées graves. Les personnes mises en cause sont notamment poursuivies pour non-respect des règles liées à la production et à la distribution de denrées alimentaires, défaut d’agrément technique et absence d’autorisation administrative d’ouverture.



Il leur est également reproché d’avoir exposé les consommateurs à des risques, à travers la mise en vente de produits considérés comme potentiellement altérés ou dangereux, ainsi que le non-respect des normes de salubrité dans les locaux de préparation.



Les investigations menées sur les différents sites ont mis en évidence des conditions de travail particulièrement préoccupantes. La Police indique que les unités concernées fonctionnaient sans cadre légal, ne disposant ni d’agrément technique ni d’inscription au Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM).



Les contrôles ont aussi révélé un état d’insalubrité avancé des locaux, ne répondant à aucune exigence en matière d’hygiène alimentaire. À cela s’ajoutaient des risques sécuritaires et environnementaux, notamment l’utilisation de charbon de bois comme principal combustible, en violation des normes de sécurité incendie et de protection de l’environnement.



Face aux risques pour la santé publique, les autorités compétentes ont ordonné l’arrêt immédiat des activités. Les sites de production clandestins ont été mis sous scellé et les cinq personnes placées en garde à vue.



La Police nationale précise que l’enquête se poursuit, en collaboration avec les services régionaux du Commerce et de l’Hygiène, selon un communiqué transmis à l’APS.

