Kaolack : Un père accusé d’actes graves sur sa fille mineure après le décès de son épouse

Dans la nuit du mardi 9 décembre, vers 23 heures, les forces de l’ordre ont procédé à son arrestation, le plaçant en garde à vue afin d’éclaircir les accusations portées contre lui. Le signalement, venu de proches, a poussé les autorités à ouvrir une enquête.



Face aux enquêteurs, le quinquagénaire a rejeté toutes les accusations. Il affirme être victime d’une manipulation menée, selon lui, par sa fille et certaines membres de sa belle-famille. Il parle d’un plan destiné à le discréditer et à l’écarter.



Pour vérifier les déclarations, une expertise médicale a été ordonnée. Les conclusions ont été présentées au suspect lors de son audition. Malgré ces éléments, il maintient sa version des faits et continue de contester les accusations.



À Thioffack, la nouvelle a plongé les habitants dans la stupeur. Certains évoquent un homme calme et discret, d’autres parlent de tensions familiales anciennes. Tous restent interpellés par cette affaire qui met en lumière la fragilité d’un foyer déjà bouleversé par la perte de la mère.



Le dossier est suivi par le parquet de Kaolack. La jeune fille est prise en charge dans un cadre protégé et sera entendue selon les procédures adaptées. Le père reste entre les mains des enquêteurs, dans l’attente des décisions judiciaires.

