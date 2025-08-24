Kafountine : saisie de plus de 150 kg de ch@nvre indien par la gendarmerie





La brigade de gendarmerie de Kafountine a procédé, dans la nuit de mercredi, à une saisie de plus de 150 kilogrammes de chanvre indien lors d’une opération de surveillance.



Selon les premiers éléments, la marchandise était transportée sur une moto à trois roues. En apercevant les forces de l’ordre, le convoyeur a pris la fuite, entraînant une course-poursuite. Acculé, il a abandonné son véhicule et la drogue avant de disparaître.



La cargaison a été remise aux autorités compétentes. Une enquête a été ouverte afin de retrouver le trafiquant en cavale.



