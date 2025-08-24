Kafountine : 34 migrants irréguliers interceptés par la gendarmerie





Dans la nuit de mardi à mercredi, la brigade de gendarmerie de Kafountine a arrêté 34 personnes tentant une émigration irrégulière, a indiqué le maire de la commune, située dans la région de Ziguinchor.



« Avec l’aide des populations locales, les éléments du commandant Coly Ngom ont réussi à déjouer un départ prévu à Kafountine », a précisé l’édile. L’opération a permis l’interpellation des migrants vers 3 heures du matin, et ils sont actuellement retenus par la gendarmerie.



Parmi les personnes arrêtées se trouvent quatre femmes : deux Sénégalaises, une Gambienne et une Mauritanienne. L’une d’elles voyageait avec ses deux enfants mineurs, une fille et un garçon, a ajouté le maire.



aps