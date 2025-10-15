Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Kaffrine : sept kilos de chanvre indien saisis à Diamagadio


Rédigé le Vendredi 17 Octobre 2025 à 12:35 | Lu 45 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une opération coup de poing menée par la brigade de gendarmerie de Nganda a permis de mettre fin aux activités d’un réseau de trafiquants dans la zone de Diamagadio, département de Kaffrine.


Kaffrine : sept kilos de chanvre indien saisis à Diamagadio

Selon les sources sécuritaires, les trafiquants s’approvisionnaient en chanvre indien depuis la Gambie, et utilisaient un véhicule immatriculé à l’étranger pour livrer leurs clients locaux.

Après plusieurs jours de filature et de tentatives infructueuses, les gendarmes ont réussi à convaincre les suspects de procéder à une livraison. Une embuscade parfaitement coordonnée a alors été montée, conduisant à l’arrestation des trafiquants.

La fouille du véhicule a permis de découvrir un sac bleu soigneusement caché dans la malle arrière, contenant sept kilogrammes de chanvre indien.

Les suspects ont été conduits à la brigade de Nganda pour les besoins de l’enquête. Le véhicule et la drogue ont été saisis et placés sous scellés par les forces de défense et de sécurité.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags