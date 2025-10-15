Kaffrine : sept kilos de chanvre indien saisis à Diamagadio

Selon les sources sécuritaires, les trafiquants s’approvisionnaient en chanvre indien depuis la Gambie, et utilisaient un véhicule immatriculé à l’étranger pour livrer leurs clients locaux.



Après plusieurs jours de filature et de tentatives infructueuses, les gendarmes ont réussi à convaincre les suspects de procéder à une livraison. Une embuscade parfaitement coordonnée a alors été montée, conduisant à l’arrestation des trafiquants.



La fouille du véhicule a permis de découvrir un sac bleu soigneusement caché dans la malle arrière, contenant sept kilogrammes de chanvre indien.



Les suspects ont été conduits à la brigade de Nganda pour les besoins de l’enquête. Le véhicule et la drogue ont été saisis et placés sous scellés par les forces de défense et de sécurité.

