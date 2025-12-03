Justice populaire à Thiès : un présumé voleur libéré faute de preuves

Les faits se déroulent en pleine nuit. I. Mbaye sort d’un bar du quartier après avoir, selon ses propres mots, « trop bu ». Dans cet état d’ébriété, la suite de la soirée devient floue.

La partie civile, représentée par A. Samb, livre une version radicalement différente : pour lui, le prévenu aurait escaladé le mur de sa maison afin de voler le téléphone portable de sa nièce, Seynabou.



Un voisin, témoin depuis sa terrasse, affirme avoir observé la scène et alerté le quartier, déclenchant une poursuite qui s’est rapidement transformée en correction publique.





Rattrapé par des jeunes du voisinage, I. Mbaye est violemment molesté avant d’être conduit à la police. Lors de la fouille de son sac, un téléphone présenté comme celui de la victime est retrouvé.



Ces éléments ont suffi à déclencher sa mise en garde à vue, puis son incarcération sous mandat de dépôt pour vol.



Face au juge, I. Mbaye maintient une ligne de défense constante :



Oui, il était ivre.

​Oui, il errait dans le quartier.



Mais non, il ne s’est jamais introduit dans la maison de la partie civile.



Il affirme avoir été arrêté non pas sur les lieux du vol, mais près des rails des chemins de fer, sans rien comprendre à l’acharnement contre lui.



Le ministère public demande l’application stricte de la loi.

Mais devant les contradictions, l’absence de preuves irréfutables, et les zones d’ombre entourant l’interpellation, le juge décide de relaxer le prévenu au bénéfice du doute.



Une décision accueillie par un mélange d’incompréhension et de résignation dans la salle.



L’histoire de I. Mbaye met en lumière un phénomène fréquent au Sénégal :

la violence communautaire contre les présumés délinquants, souvent avant même que la police n’intervienne.



L’homme, amoché et déstabilisé, repart libre — sans certitude qu’il soit coupable, mais avec la marque durable d’un lynchage injustifiable.

