Justice militaire : 220 personnels prêtent serment au Tribunal de Grande Instance de Dakar





La cérémonie de prestation de serment des assesseurs, défenseurs, greffiers et commis-greffiers s’est déroulée le vendredi 30 janvier au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, réuni en formation spéciale.



Conformément aux textes légaux en vigueur, ces personnels ont accompli cet acte solennel avant leur prise de fonction et à l’ouverture de la première audience. Au total, 220 militaires et paramilitaires ont prêté serment devant la juridiction compétente.



En ouvrant la séance, le président du Tribunal militaire a rappelé l’objet de la cérémonie, avant de céder la parole au Procureur de la République. Dans son réquisitoire, celui-ci a mis en avant la portée juridique et symbolique de la prestation de serment, tout en exprimant sa confiance quant à l’engagement des futurs assesseurs et défenseurs, appelés à exercer leurs fonctions avec honneur, responsabilité et sens du devoir.



Le représentant du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats est ensuite intervenu pour souligner le rôle fondamental de la juridiction militaire dans l’administration de la justice, en insistant sur le respect rigoureux des droits de la défense.



De retour à la tribune, le président de l’audience a rappelé l’importance du rôle dévolu aux assesseurs et jurés, tenus d’exercer leurs missions en toute indépendance et dans le strict respect de la loi. Il a précisé que leurs voix sont délibératives et qu’ils sont astreints au secret professionnel, conformément à l’article 63 du Code pénal sénégalais.



À l’issue des différentes interventions, le tribunal a procédé à l’appel des corps concernés, selon l’ordre de préséance, en vue de la réception officielle des serments. La cérémonie a été clôturée par l’intervention du chef de la Division de la Justice militaire, qui a présenté le bilan des activités judiciaires militaires pour l’année 2025 et invité les nouveaux assesseurs et défenseurs à contribuer activement à la sensibilisation des personnels sur les missions et le fonctionnement de la justice militaire.

