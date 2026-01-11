Menu
Julio Iglesias accusé d’agressions sexuelles : deux anciennes employées portent plainte


Mercredi 14 Janvier 2026


Le célèbre chanteur espagnol Julio Iglesias, âgé de 82 ans, est dans la tourmente après que deux anciennes employées ont déposé plainte à son encontre pour des faits d’agressions sexuelles et de violences physiques et verbales. Les accusations, qui remontent à 2021, décrivent un environnement de travail marqué par l’intimidation et la peur.


Julio Iglesias accusé d’agressions sexuelles : deux anciennes employées portent plainte

Selon les plaintes, les victimes auraient été victimes de « pénétrations », de « gifles » ainsi que d’autres formes de violences physiques et verbales de la part du chanteur. Les faits se seraient produits alors que les plaignantes travaillaient pour Julio Iglesias, qui jouit d’une carrière internationale de plusieurs décennies.

Une enquête pénale a été ouverte en Espagne, confiée à l’Audiencia Nacional, juridiction compétente pour les affaires de grande envergure. Les autorités cherchent à déterminer la véracité des accusations et la portée éventuelle des infractions.

Ces nouvelles accusations viennent s’ajouter à la longue carrière de Julio Iglesias, célèbre pour ses succès internationaux et considéré comme l’un des chanteurs espagnols les plus emblématiques. Aucun commentaire officiel n’a été communiqué par son équipe au moment de la publication de cet article.

L’affaire suscite un large écho médiatique, à la fois en Espagne et à l’international, et relance le débat sur la protection des employés et le signalement des violences dans le milieu du spectacle.



Lat Soukabé Fall

