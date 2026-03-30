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Journée des Daaras : le chef de l’État présent à Dakar Arena pour la cérémonie officielle


Rédigé le Mardi 31 Mars 2026 à 14:58 | Lu 56 fois Rédigé par


À Dakar Arena, le président Bassirou Diomaye Faye participe à la Journée nationale des Daaras après une visite des expositions dédiées.


Journée des Daaras : le chef de l’État présent à Dakar Arena pour la cérémonie officielle

 

La cérémonie officielle de la Journée nationale des Daaras se tient à Dakar Arena, en présence du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, arrivé sur les lieux pour présider l’événement.
Avant de rejoindre la salle, le chef de l’État a effectué un passage dans le hall du complexe, où des stands d’exposition retracent l’évolution des écoles coraniques à travers le temps.
Plusieurs personnalités assistent également à cette rencontre, parmi lesquelles le président de l’Assemblée nationale El Malick Ndiaye, ainsi que le ministre de l’Éducation nationale Moustapha Guirassy. Des maîtres coraniques et divers invités sont aussi présents pour cette occasion.


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