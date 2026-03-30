Journée des Daaras : le chef de l’État présent à Dakar Arena pour la cérémonie officielle

Rédigé le Mardi 31 Mars 2026 à 14:58 | Lu 56 fois Rédigé par Rédaction

À Dakar Arena, le président Bassirou Diomaye Faye participe à la Journée nationale des Daaras après une visite des expositions dédiées.