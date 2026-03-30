Journée des Daaras : le chef de l’État présent à Dakar Arena pour la cérémonie officielle

La cérémonie officielle de la Journée nationale des Daaras se tient à Dakar Arena, en présence du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, arrivé sur les lieux pour présider l’événement.
Avant de rejoindre la salle, le chef de l’État a effectué un passage dans le hall du complexe, où des stands d’exposition retracent l’évolution des écoles coraniques à travers le temps.
Plusieurs personnalités assistent également à cette rencontre, parmi lesquelles le président de l’Assemblée nationale El Malick Ndiaye, ainsi que le ministre de l’Éducation nationale Moustapha Guirassy. Des maîtres coraniques et divers invités sont aussi présents pour cette occasion.