Joal : une embarcation de migrants fait naufrage au large des côtes





Un grave incident en mer s’est produit au large de Joal dans la nuit du mardi au mercredi 24 décembre 2025, avec le chavirement d’une pirogue transportant environ 200 personnes candidates à l’émigration irrégulière.



Selon un premier bilan provisoire, 12 personnes ont perdu la vie à la suite de ce naufrage. Plus d’une trentaine de survivants ont, quant à eux, été retrouvés sur la plage de Ngazobil.



D’après les informations relayées par RFM, la gendarmerie de Joal a été informée de la situation aux alentours de 4 heures du matin. À ce stade, peu d’éléments ont été communiqués sur les causes exactes de l’incident, tout comme sur l’état de santé des personnes ayant survécu.



Les recherches et les vérifications se poursuivent afin de mieux comprendre les circonstances de ce naufrage survenu au large des côtes de Joal.

