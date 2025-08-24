Jeune mécanicien condamné à Mbour pour violences sur sa mère





À Mbour, un jeune mécanicien de 24 ans a été condamné par le Tribunal de grande instance pour avoir agressé sa mère, après que celle-ci lui ait refusé le déjeuner. Il a écopé de six mois de prison, dont trois ferme.



Les faits se sont déroulés dans le quartier Darou Salam, où le jeune homme réside avec ses parents. De retour de son atelier, il a exigé son repas. Sa mère lui a répondu que le déjeuner était terminé. En colère, il a proféré des insultes, frappé sa mère et proféré des menaces de mort. Son père a tenté d’intervenir mais a également été pris à partie.



Lors de l’audience, la mère a relaté des violences répétées, tant physiques que psychologiques, souvent liées à la consommation d’alcool et de drogue de son fils. Les témoignages ont convaincu le tribunal de la gravité des faits.



Le procureur avait requis six mois de prison ferme. Le tribunal a finalement prononcé une peine de six mois, dont trois ferme, envoyant un avertissement clair au jeune mécanicien sur la gravité de ses actes et leur impact sur sa famille.



