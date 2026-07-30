Une tentative de vol à main armée a été déjouée dans un point multiservice situé à l'unité 17 de Jaxaay. Grâce à l'intervention rapide de commerçants du quartier, le présumé auteur a été maîtrisé avant d'être remis aux forces de l'ordre.





Les faits se sont produits le jeudi 30 juillet 2026, aux environs de 13h30. Selon les premiers éléments, le suspect est entré dans le commerce avant de tenter de franchir de force les grilles de protection qui séparent le comptoir de l'espace réservé aux clients.





Face à cette intrusion, la gérante a immédiatement lancé des cris de détresse. Pour l'intimider et poursuivre son action, l'individu aurait sorti un poignard et l'aurait menacée.





Alertés par les appels au secours, plusieurs vendeurs des commerces voisins sont rapidement intervenus. Leur réaction a permis de neutraliser le suspect avant qu'il ne puisse s'emparer d'argent ou de biens dans le multiservice.





Les éléments du Commissariat d'arrondissement de Jaxaay sont ensuite arrivés sur les lieux pour procéder à son interpellation. Placé en garde à vue, le mis en cause a fait l'objet des investigations nécessaires avant d'être déféré au parquet pour répondre des faits qui lui sont reprochés.

