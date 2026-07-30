Les deux mis en cause sont détenus depuis février dernier dans le cadre d’une information judiciaire ouverte après le démantèlement présumé d’un réseau par la Brigade de recherches de Keur Massar. Ils font l’objet de plusieurs chefs d’inculpation évoqués dans la procédure, notamment association de malfaiteurs et d’autres infractions retenues par le juge d’instruction.





Le juge du premier cabinet d’instruction du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye serait arrivé à la phase finale de ses investigations. Le parquet devra prochainement se prononcer à travers son réquisitoire définitif.





À l’issue de cette étape, plusieurs options restent possibles : un renvoi devant une juridiction pour un procès ou une décision de non-lieu si les charges ne sont pas suffisamment établies.





La décision concernant la demande de liberté provisoire des deux détenus est désormais très attendue, alors que leur mandat de dépôt arrive à expiration cette semaine, sauf évolution dans la procédure.

