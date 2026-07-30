Le mis en cause, commerçant âgé de 27 ans et domicilié à Yeumbeul, a été interpellé par la Division spéciale de cybercriminalité (DSC) avant d'être déféré au parquet la semaine dernière. Il est poursuivi pour menaces de mort, injures non publiques et chantage au préjudice de la fonctionnaire de police.





D'après la plainte, l'homme aurait multiplié les messages vocaux via WhatsApp contenant des insultes, des pressions et des menaces de mort. La policière affirme que ces agissements ont commencé lorsque son ancien compagnon a tenté de reprendre leur relation sentimentale.





Lors de son audition, la plaignante a expliqué que P. A. Dieng aurait repris contact avec elle après avoir constaté qu'elle avait perçu un rappel de paiement. Face au refus catégorique de la policière de renouer leur relation, il aurait intensifié les menaces et les actes de harcèlement, conduisant à l'ouverture d'une enquête par la DSC.





L'enquête a permis de procéder à l'arrestation du suspect, désormais entre les mains de la justice. Les autorités judiciaires devront déterminer les responsabilités de chacun au cours de la procédure en cours, dans le respect de la présomption d'innocence.

