Le Sénégal prévoit d’augmenter considérablement les ressources consacrées au soutien du secteur énergétique en 2026. Selon le Document de planification budgétaire économique pluriannuelle (DPBEP), l’État devrait mobiliser 729 milliards de FCFA de subventions, contre une prévision initiale de 250 milliards de FCFA.

Cette hausse s’explique notamment par l’évolution du cours international du pétrole. Au 3 août 2026, le baril était évalué à 88 dollars, alors que les projections budgétaires avaient été établies sur la base de 64 dollars.

Le montant prévu pour 2026 dépasse également les 412 milliards de FCFA de subventions énergétiques mobilisés en 2025. L’objectif est de maintenir les prix des carburants et de l’électricité malgré la progression des coûts de l’énergie sur les marchés internationaux.

Les prix des carburants avaient notamment été réduits en décembre 2025. Le litre de supercarburant est fixé à 920 FCFA, tandis que le gasoil coûte 680 FCFA. Le tarif de la première tranche d’électricité, comprise entre 0 et 150 kWh, avait également bénéficié d’une baisse de 10 %.

Pour dégager les ressources nécessaires à cet effort, l’État a procédé à une réallocation de 687,2 milliards de FCFA sur certaines dépenses de fonctionnement et d’investissement, provenant aussi bien de ressources internes qu’externes.

Les arbitrages effectués n’ont toutefois pas concerné plusieurs secteurs considérés comme prioritaires. L’éducation, la santé, la sécurité, les collectivités territoriales, les postes diplomatiques, les subventions agricoles et les dépenses de personnel ont été préservés, selon les autorités.