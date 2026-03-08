Jaxaay : une enquête ouverte après des faits graves signalés par des parents

Une affaire particulièrement choquante secoue le quartier de Jaxaay Unité 15. Un homme âgé de 35 ans, pêcheur de profession et domicilié dans la zone, a été placé en garde à vue par le commissariat d’arrondissement de Jaxaay pour des faits graves impliquant plusieurs enfants.





Selon des informations concordantes, il est poursuivi pour détournement de mineurs et autres faits répréhensibles commis sur des enfants.



L’affaire a éclaté dans la soirée du mercredi 11 mars lorsque les policiers ont été alertés par le délégué de quartier, M. Mbaye. Ce dernier a informé les forces de l’ordre qu’un homme accusé par des habitants d’avoir commis des actes graves sur leurs enfants risquait d’être agressé par une foule en colère.





Les éléments de la Brigade de recherches du commissariat de Jaxaay se sont immédiatement rendus sur place afin d’éviter un drame. Le suspect a été interpellé et conduit au commissariat pour sa sécurité et pour les besoins de l’enquête.





Selon plusieurs témoins, des habitants s’étaient rassemblés devant la chambre du suspect après les confidences de certains enfants. À leur arrivée, plusieurs mineurs auraient été aperçus sortant de la pièce.



Les témoignages recueillis auprès de certains parents ont permis de comprendre le mode opératoire présumé.





Le père d’un garçon de 7 ans explique qu’il a été alerté par un autre enfant du voisinage qui affirmait que l’homme lui avait demandé d’enlever ses sous-vêtements. Face à son refus, l’enfant aurait été renvoyé de la chambre.





Le père s’est alors rendu immédiatement sur les lieux. Après avoir frappé à la porte, un enfant lui a ouvert. Il affirme avoir trouvé son fils assis sur les genoux du suspect.





Interrogé sur la situation, ce dernier aurait expliqué qu’il montrait simplement à l’enfant comment jouer à la PlayStation. Plusieurs autres enfants se trouvaient également dans la chambre.



Pour l’instant, cinq enfants âgés entre 7 et 10 ans ont été identifiés dans cette affaire.





D’après leurs déclarations, le suspect les invitait dans sa chambre sous prétexte de leur apprendre à jouer aux jeux vidéo. Il leur offrait ensuite de l’argent ou des bonbons pour qu’ils gardent le silence.



Dans le cadre de la procédure, les enquêteurs ont ordonné des examens médicaux pour les enfants concernés.





Les investigations se poursuivent également afin de vérifier s’il existe d’autres enfants impliqués dans cette affaire.





Le procureur près le tribunal de Pikine-Guédiawaye a été informé du dossier, qui provoque une vive émotion au sein de la population locale.

