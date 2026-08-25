La disparition de l’adolescente inquiète sa famille

Les faits remontent au 5 août 2026. Ce jour-là, le père de la mineure, M. Diop, est rentré du travail dans la soirée avant de constater que sa fille n’était pas à la maison.





Il s’est alors renseigné auprès de son épouse. Celle-ci lui aurait indiqué qu’elle ne savait pas non plus où se trouvait l’adolescente. Face à cette situation, la famille a commencé à effectuer des recherches dans le quartier.





Au cours des investigations menées par les proches, le nom d’A. Camara est apparu. Selon les informations recueillies par la famille, le jeune homme serait venu chercher la mineure.





L’adolescente est finalement rentrée au domicile familial le lendemain matin, 6 août. Son père a alors décidé de se rendre au commissariat de Jaxaay pour signaler les faits et déposer plainte contre le jeune homme.





Les déclarations de la mineure

Entendue par les enquêteurs en présence de ses parents, la jeune fille a déclaré connaître A. Camara depuis plusieurs mois. Elle a expliqué qu’une relation s’était installée entre eux depuis plus de cinq mois.





Au cours de son audition, elle a également fait état de plusieurs faits survenus durant cette période.





Concernant particulièrement la journée du 5 août, elle a expliqué qu’elle se trouvait avec le suspect à Darou Thioub, dans une chambre que celui-ci aurait louée. Ils y auraient passé la nuit.





Les déclarations de la mineure ont ainsi conduit les enquêteurs à intensifier leurs recherches pour retrouver A. Camara et l’entendre sur les faits qui lui étaient reprochés.





Une traque qui prend fin lors d’une patrouille

Dès le 6 août, les policiers ont entrepris des recherches pour localiser le suspect. Mais celui-ci demeurait introuvable dans un premier temps.





Les éléments de la brigade de recherches du commissariat de Jaxaay ont poursuivi leurs investigations et multiplié les patrouilles dans le secteur.





C’est finalement au cours d’une patrouille nocturne que les policiers ont réussi à mettre la main sur A. Camara.





Le tôlier a été interpellé puis conduit dans les locaux du commissariat afin d’être entendu sur les accusations portées contre lui.





Le suspect reconnaît les faits

Lors de son interrogatoire, A. Camara aurait reconnu les faits qui lui étaient reprochés.





Le jeune homme a confirmé être en relation avec la mineure depuis plusieurs mois. Il aurait également reconnu la répétition des faits, sans toutefois être en mesure d’en préciser le nombre exact.





Ces déclarations ont été consignées dans la procédure établie par les enquêteurs.





La mineure refuse l’examen médical

Dans le cadre de l’enquête, une réquisition a été délivrée afin que l’adolescente puisse être examinée par un professionnel de santé.





Elle a été conduite à l’hôpital Youssou Mbergane de Rufisque pour y bénéficier d’un examen médical spécialisé.





Cependant, la mineure s’est opposée à cet examen. Son refus a été constaté puis consigné par les enquêteurs dans le procès-verbal.





Cet élément fait partie des données prises en compte dans la procédure judiciaire.





Le suspect présenté au procureur

Au terme de l’enquête, A. Camara a été déféré devant le procureur Saliou Dicko.



Le jeune homme est poursuivi pour des faits de détournement de mineure et d’abus répétés sur une mineure de 13 ans. Il appartient désormais à la justice d’examiner les différents éléments réunis par les enquêteurs et de déterminer les suites judiciaires à donner à cette affaire.

