Jaxaay : un jeune de 18 ans en garde à vue après un signalement

Les révélations rapportées par une mèreD’après Seneweb, l’affaire a été révélée dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 octobre 2026, autour de minuit. La mère d’un enfant âgé de 4 ans explique que son fils lui a fait des confidences mettant en cause un adolescent de 12 ans. Selon cette version rapportée par le média, le mineur de 12 ans aurait conduit l’enfant dans un garage mécanique situé à la cité Assurance (Jaxaay), où un geste à caractère sexuel lui aurait été demandé.
Deux plaintes et une interpellationSelon Seneweb, la mère s’est ensuite rendue auprès du père de l’adolescent de 12 ans. Le lundi 19 octobre 2026, ce dernier serait venu à son tour pour évoquer des informations sur le comportement de son fils. L’adolescent aurait alors déclaré avoir été initié à des pratiques sexuelles par un jeune présenté comme soudeur.
Toujours d’après Seneweb, les deux parents ont déposé plainte. Les policiers se sont rendus à la cité Assurance pour interpeller le mis en cause : un jeune de 18 ans, présenté comme résidant sur place. Entendu, il a nié les faits, mais a été placé en garde à vue dans le cadre de la procédure, selon des sources citées par le média.
Une enquête annoncée comme toujours en coursÀ ce stade, Seneweb indique que l’enquête se poursuit. Aucun élément supplémentaire (résultats d’audition, constatations, éventuelles suites judiciaires) n’est détaillé dans l’article consulté.
Thiesinfo seyelatyr
Source : Seneweb