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Jaxaay : un jeune de 18 ans en garde à vue après un signalement


Rédigé le Jeudi 22 Octobre 2026 à 06:03 | Lu 39 fois Rédigé par


À Jaxaay, deux plaintes ont été déposées au commissariat d’arrondissement après les confidences d’un enfant de 4 ans rapportées par sa mère, selon Seneweb. Un jeune de 18 ans, présenté comme soudeur et mis en cause dans le dossier, a été interpellé puis placé en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit.


Personne photographiée de dos dans le compte rendu de Jaxaay — photo publiée par Seneweb.
Personne photographiée de dos dans le compte rendu de Jaxaay — photo publiée par Seneweb.
Une enquête a été ouverte à Jaxaay, dans la banlieue de Dakar, après deux plaintes déposées au commissariat d’arrondissement, a rapporté Seneweb dans un article publié le 22 octobre 2026. Les faits visés portent, selon la même source, sur des soupçons d’actes sexuels, d’attentat à la pudeur et de détournement de mineur.

Les révélations rapportées par une mère

D’après Seneweb, l’affaire a été révélée dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 octobre 2026, autour de minuit. La mère d’un enfant âgé de 4 ans explique que son fils lui a fait des confidences mettant en cause un adolescent de 12 ans. Selon cette version rapportée par le média, le mineur de 12 ans aurait conduit l’enfant dans un garage mécanique situé à la cité Assurance (Jaxaay), où un geste à caractère sexuel lui aurait été demandé.

Deux plaintes et une interpellation

Selon Seneweb, la mère s’est ensuite rendue auprès du père de l’adolescent de 12 ans. Le lundi 19 octobre 2026, ce dernier serait venu à son tour pour évoquer des informations sur le comportement de son fils. L’adolescent aurait alors déclaré avoir été initié à des pratiques sexuelles par un jeune présenté comme soudeur.
Toujours d’après Seneweb, les deux parents ont déposé plainte. Les policiers se sont rendus à la cité Assurance pour interpeller le mis en cause : un jeune de 18 ans, présenté comme résidant sur place. Entendu, il a nié les faits, mais a été placé en garde à vue dans le cadre de la procédure, selon des sources citées par le média.

Une enquête annoncée comme toujours en cours

À ce stade, Seneweb indique que l’enquête se poursuit. Aucun élément supplémentaire (résultats d’audition, constatations, éventuelles suites judiciaires) n’est détaillé dans l’article consulté.
Thiesinfo seyelatyr

Source : Seneweb




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