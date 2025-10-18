Jaxaay : 17 personnes arrêtées lors d’une opération de police dans un appartement de la Cité Kalia

Selon les informations rapportées par Libération, l’intervention des forces de l’ordre fait suite à plusieurs dénonciations de résidents évoquant des rassemblements jugés "suspects" et des fréquentations répétées entre personnes du même sexe dans le quartier.



Alertés par ces signalements, les éléments du commissariat de Jaxaay ont mis en place une surveillance discrète avant de lancer une descente musclée dans l’appartement visé.

Sur place, les policiers ont découvert une scène compromettante : la majorité des occupants ont été retrouvés nus, certains en pleins ébats sexuels, selon les constatations de la police.



Les enquêteurs ont saisi plusieurs préservatifs usagés dans les toilettes, ainsi que des huiles de corps, lubrifiants et un cornet de chanvre indien déjà entamé. L’ensemble du matériel a été consigné comme pièces à conviction.



Les seize hommes arrêtés, âgés de 18 à 36 ans, exercent des métiers divers : tailleurs, commerçants, étudiants, artistes, footballeur ou encore conducteur de moto.

Ils ont été identifiés comme suit :



Djiby Sèye (32 ans) , commerçant, Parcelles Assainies

Ameth Thiam (22 ans) , tailleur, Malika plage

Mouhamet Seck (25 ans) , tailleur, Yeumbeul

Pape Mbaye (28 ans) , tailleur, Rufisque

Alé Lô (18 ans) , danseur, Guédiawaye

Mayacine Guèye (36 ans) , tailleur, Guédiawaye

Serigne Saliou Fall (27 ans) , commerçant, Almadies 2

Bassirou Niang (25 ans) , footballeur, Guédiawaye

Aly Sané (34 ans) , tailleur, Louga

Mouhamed Diakhaté (18 ans) , élève, Liberté 6

Cheikh Mbaye (25 ans) , commerçant, Keur Massar

Aliou Cissé (22 ans) , mécanicien, Diamniadio

Mbaye Seck (20 ans) , tailleur, Guédiawaye

Serigne Bara Kanté (32 ans) , étudiant, Lac Rose

Mamadou Baldé (23 ans) , artiste, Grand-Yoff

Balla Kane (20 ans), conducteur de moto, Jaxaay

La dix-septième personne interpellée est une femme, Seynabou Ndong, née en 2002 à Kaolack. Elle s’est présentée aux enquêteurs comme travailleuse du sexe, mais sans carnet sanitaire, ce qui constitue une infraction au code d’hygiène publique.



Les seize hommes sont poursuivis pour "actes contre nature", un délit prévu et puni par l’article 319 alinéa 3 du Code pénal sénégalais.

Quant à Seynabou Ndong, elle est visée pour exercice illégal de la prostitution.



Les dix-sept personnes sont placées en garde à vue au commissariat de Jaxaay, dans l’attente de la transmission du dossier au parquet.



Selon une source policière, des auditions approfondies sont en cours afin de déterminer le rôle de chacun et d’évaluer les éléments de preuve recueillis sur place.



Cette affaire intervient dans un contexte où les questions liées à l’homosexualité demeurent extrêmement sensibles au Sénégal, suscitant des réactions contrastées entre les défenseurs des droits humains et une partie de la société très attachée aux valeurs religieuses et culturelles.



Les autorités judiciaires devraient se prononcer dans les prochains jours sur la poursuite ou la libération des mis en cause, en fonction des résultats de l’enquête préliminaire.

