L'Actualité au Sénégal

Jaxaay : 17 personnes arrêtées lors d’une opération de police dans un appartement de la Cité Kalia


Rédigé le Mercredi 22 Octobre 2025 à 18:21 | Lu 45 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le commissariat de police de Jaxaay, dans le département de Keur Massar, a mené, dans la nuit du mardi au mercredi, une opération d’envergure qui a abouti à l’arrestation de dix-sept individus, dont seize hommes et une femme, dans un appartement de la Cité Kalia.


Jaxaay : 17 personnes arrêtées lors d’une opération de police dans un appartement de la Cité Kalia

Selon les informations rapportées par Libération, l’intervention des forces de l’ordre fait suite à plusieurs dénonciations de résidents évoquant des rassemblements jugés "suspects" et des fréquentations répétées entre personnes du même sexe dans le quartier.

 

Alertés par ces signalements, les éléments du commissariat de Jaxaay ont mis en place une surveillance discrète avant de lancer une descente musclée dans l’appartement visé.
Sur place, les policiers ont découvert une scène compromettante : la majorité des occupants ont été retrouvés nus, certains en pleins ébats sexuels, selon les constatations de la police.

Les enquêteurs ont saisi plusieurs préservatifs usagés dans les toilettes, ainsi que des huiles de corps, lubrifiants et un cornet de chanvre indien déjà entamé. L’ensemble du matériel a été consigné comme pièces à conviction.

 

Les seize hommes arrêtés, âgés de 18 à 36 ans, exercent des métiers divers : tailleurs, commerçants, étudiants, artistes, footballeur ou encore conducteur de moto.
Ils ont été identifiés comme suit :

  • Djiby Sèye (32 ans), commerçant, Parcelles Assainies

  • Ameth Thiam (22 ans), tailleur, Malika plage

  • Mouhamet Seck (25 ans), tailleur, Yeumbeul

  • Pape Mbaye (28 ans), tailleur, Rufisque

  • Alé Lô (18 ans), danseur, Guédiawaye

  • Mayacine Guèye (36 ans), tailleur, Guédiawaye

  • Serigne Saliou Fall (27 ans), commerçant, Almadies 2

  • Bassirou Niang (25 ans), footballeur, Guédiawaye

  • Aly Sané (34 ans), tailleur, Louga

  • Mouhamed Diakhaté (18 ans), élève, Liberté 6

  • Cheikh Mbaye (25 ans), commerçant, Keur Massar

  • Aliou Cissé (22 ans), mécanicien, Diamniadio

  • Mbaye Seck (20 ans), tailleur, Guédiawaye

  • Serigne Bara Kanté (32 ans), étudiant, Lac Rose

  • Mamadou Baldé (23 ans), artiste, Grand-Yoff

  • Balla Kane (20 ans), conducteur de moto, Jaxaay

La dix-septième personne interpellée est une femme, Seynabou Ndong, née en 2002 à Kaolack. Elle s’est présentée aux enquêteurs comme travailleuse du sexe, mais sans carnet sanitaire, ce qui constitue une infraction au code d’hygiène publique.

 

Les seize hommes sont poursuivis pour "actes contre nature", un délit prévu et puni par l’article 319 alinéa 3 du Code pénal sénégalais.
Quant à Seynabou Ndong, elle est visée pour exercice illégal de la prostitution.

Les dix-sept personnes sont placées en garde à vue au commissariat de Jaxaay, dans l’attente de la transmission du dossier au parquet.

Selon une source policière, des auditions approfondies sont en cours afin de déterminer le rôle de chacun et d’évaluer les éléments de preuve recueillis sur place.

 

Cette affaire intervient dans un contexte où les questions liées à l’homosexualité demeurent extrêmement sensibles au Sénégal, suscitant des réactions contrastées entre les défenseurs des droits humains et une partie de la société très attachée aux valeurs religieuses et culturelles.

Les autorités judiciaires devraient se prononcer dans les prochains jours sur la poursuite ou la libération des mis en cause, en fonction des résultats de l’enquête préliminaire.



Lat Soukabé Fall

