Le Sénégal poursuit les préparatifs en vue des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Lors du Conseil des ministres, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a souligné les progrès enregistrés, notamment avec la réception progressive des infrastructures sportives destinées à accueillir les différentes épreuves.

Le chef de l'État a demandé au Premier ministre, en collaboration avec les ministères concernés, le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse, les autorités administratives et les collectivités territoriales, d'accélérer la finalisation des travaux routiers ainsi que des autres aménagements indispensables au bon déroulement de l'événement.

Le président a également insisté sur la nécessité d'impliquer davantage les populations et les collectivités locales afin de favoriser une large adhésion autour de cette compétition internationale.

Premier événement olympique organisé sur le continent africain, les Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 représentent un rendez-vous majeur pour le Sénégal. Les autorités entendent achever les derniers chantiers et réunir toutes les conditions nécessaires pour assurer le succès de cette compétition.