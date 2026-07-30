

Le Sénégal participera aux finales de l'Esports Nations Cup (ENC) 2026 dans la discipline EA SPORTS FC™ 26. La qualification directe de la sélection nationale a été confirmée par la Fédération sénégalaise des sports électroniques et disciplines associées (FESSEDA).

Cette performance est rendue possible grâce à Mohamed Alioune Diop, connu sous le pseudonyme KING CJØ. Capitaine des eLions du Sénégal, il figure parmi les meilleurs joueurs mondiaux selon le FC Pro World Rankings, ce qui permet au pays d'intégrer directement le groupe des 64 nations qualifiées pour la phase finale.

Les finales de l'ENC 2026 se dérouleront du 2 au 29 novembre 2026 à Riyad, en Arabie saoudite. La compétition réunira les meilleures sélections du monde dans seize disciplines de l'esport.

Dans l'épreuve EA SPORTS FC™ 26, 128 joueurs s'affronteront pour un prize pool de 600 000 dollars américains, soit environ 345,3 millions de francs CFA. L'ensemble du tournoi distribuera 20 millions de dollars, représentant près de 11,5 milliards de francs CFA de récompenses.

La FESSEDA a salué cette qualification historique et félicité Mohamed Alioune Diop pour son parcours, mettant en avant ses performances, sa régularité et son rôle de leader au sein de la sélection sénégalaise.