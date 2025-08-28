JOJ Dakar 2026 : le Sénégal met en place un dispositif sécuritaire renforcé





À l’approche des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le Sénégal déploie un dispositif sécuritaire d’envergure pour accueillir ce premier rendez-vous olympique sur le continent africain. La protection des délégations, officiels, spectateurs et acteurs impliqués est au cœur des priorités nationales, ont affirmé les autorités.



Le mardi 2 septembre 2025, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine, a présidé la cérémonie d’installation du Comité national de Coordination de la Sécurité des JOJ (CNSJOJ). Cette réunion a rassemblé des responsables des forces de défense et de sécurité, des autorités administratives, des partenaires internationaux et des diplomates, marquant une étape décisive dans la mise en place d’un dispositif structuré et inclusif.



Une ambition affirmée

Dans son intervention, le ministre Tine a rappelé que les JOJ représentent une fierté nationale et une occasion pour le Sénégal de démontrer son savoir-faire en matière d’organisation. « L’État du Sénégal s’engage pleinement à garantir une sécurité optimale pour tous les participants aux JOJ Dakar 2026 », a-t-il assuré, en soulignant la volonté du pays de bâtir un modèle de sécurité collaborative, fondé sur la coopération internationale et l’intégration d’expertises en cybersécurité, renseignement, protection rapprochée et gestion de crise. Un mécanisme de liaison directe avec les ambassades sera également instauré.



Une feuille de route structurée

Durant trois jours, le CNSJOJ, composé de représentants de la sécurité, de la santé, de la protection civile, du renseignement et de partenaires internationaux, va définir les modalités de fonctionnement du comité, mettre en place des commissions spécialisées et élaborer une feuille de route claire. L’objectif est d’assurer une réponse coordonnée, proactive et adaptée aux standards d’un événement de portée mondiale.



Un défi pour le Sénégal

Les JOJ, prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026 à Dakar, Diamniadio et Saly, constituent un défi organisationnel majeur. Avec un budget de 18,2 milliards FCFA déjà mobilisés sur les 36 milliards requis, le Sénégal s’appuie sur des partenariats stratégiques, notamment avec l’Agence française de développement (AFD), pour la réhabilitation des infrastructures sportives.



Au-delà de la dimension sportive, l’événement sera un test crucial pour le dispositif sécuritaire sénégalais et une vitrine des valeurs de paix, d’hospitalité et de solidarité portées par le pays.

