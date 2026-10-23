JOJ 2026 : 500 arbres et 500 bacs à fleurs pour trois communes de Mbour

Ngaparou, Saly et Malicounda entrent dans la phase d’embellissement de leurs espaces publics en préparation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Selon l’APS, la direction du Cadre de vie a annoncé le 21 octobre la mobilisation d’une centaine d’agents, avec 500 arbres en tige et 500 bacs à fleurs mis à disposition.

Les plantations et aménagements paysagers succèdent à des opérations de sensibilisation et de désencombrement menées avec les autorités locales. Des palmiers doivent compléter le dispositif.

Bouna Seck, directeur général du Cadre de vie, a insisté sur l’entretien des installations après les Jeux. Il a appelé les collectivités et les habitants à participer à leur préservation, aux côtés des équipes mobilisées.

Source : APS, 21 octobre 2026.

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