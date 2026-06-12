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JAXAAY : LA DÉCOUVERTE D’UN NOUVEAU-NÉ SANS VIE CRÉE L’ÉMOI


Rédigé le Lundi 15 Juin 2026 à 19:46 | Lu 43 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le quartier de Jaxaay est sous le choc après la découverte du corps sans vie d’un nouveau-né dans une concession familiale. Le macabre constat a été fait à l’aube par un père de famille qui se préparait à accomplir ses ablutions.


JAXAAY : LA DÉCOUVERTE D’UN NOUVEAU-NÉ SANS VIE CRÉE L’ÉMOI

Surpris par la présence du nourrisson, il a immédiatement alerté les voisins et les autorités. Les forces de sécurité se sont rendues sur les lieux pour effectuer les premières constatations avant l’évacuation du corps.
 

Les enquêteurs cherchent désormais à identifier la mère du bébé et à comprendre comment le nouveau-né s’est retrouvé dans cette habitation. Les habitants, profondément marqués, dénoncent une situation dramatique qui témoigne d’une grande détresse humaine.
 

L’affaire relance le débat sur la prise en charge des femmes en difficulté et la nécessité de renforcer les mécanismes de prévention afin d’éviter de tels drames.



Lat Soukabé Fall

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