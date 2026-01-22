Menu
Insolite à Dakar : une perruque de 300 000 F CFA disparaît après une nuit négociée


Rédigé le Samedi 24 Janvier 2026 à 11:07 | Lu 47 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une affaire insolite a mobilisé les forces de l’ordre à Diamaguène Sicap-Mbao après le vol d’un objet d’une valeur dix fois supérieure à la somme payée pour une rencontre privée.


La victime, ayant constaté la disparition de sa perruque, s’est immédiatement rendue au commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao pour déposer une plainte.
La police a rapidement localisé le suspect et procédé à une perquisition à son domicile, situé à Tivaouane Diacksao.

Lors de l’intervention, les forces de l’ordre ont découvert la perruque cachée sur le toit de l’enclos à moutons du suspect. La perquisition a également permis la saisie de chanvre indien, aggravant ainsi la situation du jeune homme.

Le suspect a reconnu les faits et a été placé en garde à vue avant d’être présenté devant le tribunal compétent.

Cette affaire souligne l’importance pour les travailleurs et travailleuses du sexe de prendre des précautions même lors de transactions consensuelles, mais illustre également comment un vol, aussi insolite soit-il, peut rapidement se transformer en affaire judiciaire complexe.



Lat Soukabé Fall

