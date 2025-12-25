Inscription du Grand Magal de Touba à l’UNESCO : une étape clé franchie dans la préparation du dossier





Le Sénégal vient d’enregistrer une avancée significative dans la démarche visant l’inscription du Grand Magal de Touba sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO. Une réunion stratégique du Comité régional de développement (CRD) s’est tenue mardi à la Gouvernance de Diourbel, marquant l’engagement officiel des autorités étatiques et des différents acteurs concernés par ce dossier d’envergure nationale.



Présidée par le Secrétaire d’État à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’élaboration formelle du dossier de candidature. Les travaux ont été coordonnés par Turaas, structure dédiée à la recherche et à la sauvegarde du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba, agissant sur mandat du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.



Afin d’assurer la cohérence et la crédibilité du dossier, un large éventail de parties prenantes a été mobilisé. Les autorités religieuses mourides ont pris part aux échanges, avec notamment la présence du représentant du khalife général, Serigne Moustapha Lakram Mbacké, ainsi que de membres de la famille de Cheikh Ahmadou Bamba.



Le milieu académique et scientifique était également représenté, à travers la participation du Recteur du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim et de spécialistes du patrimoine culturel, dont le professeur Massamba Gueye. Les autorités administratives locales, incluant préfets, sous-préfets et maires des départements de Mbacké et de Diourbel, ainsi que le maire de Touba-Mosquée, ont réaffirmé leur appui à cette initiative.



La portée internationale du Grand Magal a été soulignée par la présence de représentants des fédérations mourides de la diaspora, notamment issus de pays comme la France, l’Espagne, le Portugal, l’Italie, les États-Unis, le Maroc et le Japon, témoignant de l’implantation mondiale de cet événement religieux.



Selon les organisateurs, cette rencontre visait principalement à renforcer la concertation entre les services de l’État, en particulier les ministères de l’Intérieur et de la Culture, et les organisations communautaires impliquées dans l’organisation du Magal. Parmi celles-ci figurent le Comité d’organisation du Grand Magal, Touba Ca Kanam, ainsi que les dahiras Hizbou Tarqiyya, Rawdou Rayahine et Moukhaddamatul Xidma.



Le dossier en cours d’élaboration met l’accent sur les dimensions spirituelles, sociales et culturelles du Grand Magal, présenté comme un vecteur de solidarité, de mobilisation pacifique et de transmission du patrimoine immatériel entre générations.



Événement religieux et culturel majeur au Sénégal, le Grand Magal de Touba commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme. Il rassemble chaque année des millions de fidèles venus du pays et de la diaspora, constituant un phénomène spirituel, social et économique de portée internationale.



À travers cette avancée, le Sénégal réaffirme son engagement en faveur de la préservation de ses traditions vivantes et de la reconnaissance du Grand Magal de Touba comme patrimoine universel.

