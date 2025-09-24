Menu
Inondations 2025 : un bilan “globalement satisfaisant” selon le ministre Cheikh Tidiane Dièye


Rédigé le Vendredi 10 Octobre 2025 à 18:17


Cheikh Tidiane Dièye salue les résultats positifs de la gestion des inondations 2025, tout en annonçant de nouveaux projets d’assainissement et de prévention pour 2026.


Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a qualifié de « globalement satisfaisant » le bilan de la gestion des inondations durant l’hivernage 2025, mettant en avant les efforts du gouvernement pour anticiper et réduire les impacts des fortes pluies à travers le pays.

Lors de la conférence de presse gouvernementale Kaddu, tenue jeudi au building administratif, aux côtés du ministre de l’Éducation nationale Moustapha Mamba Guirassy et de la porte-parole du gouvernement Marie Rose Khady Faye, le ministre a rappelé l’obligation de recevabilité des autorités envers les citoyens. Selon lui, cette conférence répond à la mission constitutionnelle d’informer la population sur les actions publiques.

Cheikh Tidiane Dièye est revenu sur la stratégie d’anticipation adoptée dès décembre 2024, à travers une évaluation de l’hivernage précédent afin d’en tirer les enseignements et d’élaborer un plan d’action révisé. En avril 2025, une réunion préparatoire a précédé un conseil interministériel dirigé par le Premier ministre le 12 mai, visant à renforcer la coordination entre les différents services concernés.

Dans le cadre de ces préparatifs, les équipes du ministère ont parcouru plus de 5 000 kilomètres dans les zones prioritaires. Ces opérations ont permis le curage de 594 canalisations, la construction de huit digues totalisant 15 km, ainsi que l’installation de passerelles d’eau à Fanaye, Kaffrine, Rufisque et Keur Massar. De plus, des bassins de rétention à Bakel, notamment le long du corridor Dakar-Bamako, ont contribué à maintenir la circulation sur cette route stratégique.

Le ministre s’est félicité des progrès enregistrés, citant l’exemple de la région de Kaffrine, épargnée cette année contrairement à l’hivernage précédent. Cependant, il a reconnu des difficultés persistantes à Touba et Bakel, où l’État a distribué 2 000 matelas, 10 000 moustiquaires et une vingtaine de motopompes aux populations touchées.

Ces résultats positifs, selon lui, découlent de la matrice d’actions prioritaires mise en œuvre, dont le budget a été porté de 2,6 à 6,4 milliards de francs CFA.

Pour l’année 2026, le ministère prévoit plusieurs projets structurants, notamment la construction d’une digue à Yafera (Bakel), l’aménagement de mares et marigots, ainsi qu’une cartographie des réseaux d’eau gravitaires à Touba pour la réhabilitation de la vallée du Sine et des lacs artificiels, futurs zones agricoles. Des travaux d’assainissement à Tivaouane figurent également parmi les priorités annoncées.




