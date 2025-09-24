Inondations 2025 : un bilan “globalement satisfaisant” selon le ministre Cheikh Tidiane Dièye





Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a qualifié de « globalement satisfaisant » le bilan de la gestion des inondations durant l’hivernage 2025, mettant en avant les efforts du gouvernement pour anticiper et réduire les impacts des fortes pluies à travers le pays.



Lors de la conférence de presse gouvernementale Kaddu, tenue jeudi au building administratif, aux côtés du ministre de l’Éducation nationale Moustapha Mamba Guirassy et de la porte-parole du gouvernement Marie Rose Khady Faye, le ministre a rappelé l’obligation de recevabilité des autorités envers les citoyens. Selon lui, cette conférence répond à la mission constitutionnelle d’informer la population sur les actions publiques.



Cheikh Tidiane Dièye est revenu sur la stratégie d’anticipation adoptée dès décembre 2024, à travers une évaluation de l’hivernage précédent afin d’en tirer les enseignements et d’élaborer un plan d’action révisé. En avril 2025, une réunion préparatoire a précédé un conseil interministériel dirigé par le Premier ministre le 12 mai, visant à renforcer la coordination entre les différents services concernés.



Dans le cadre de ces préparatifs, les équipes du ministère ont parcouru plus de 5 000 kilomètres dans les zones prioritaires. Ces opérations ont permis le curage de 594 canalisations, la construction de huit digues totalisant 15 km, ainsi que l’installation de passerelles d’eau à Fanaye, Kaffrine, Rufisque et Keur Massar. De plus, des bassins de rétention à Bakel, notamment le long du corridor Dakar-Bamako, ont contribué à maintenir la circulation sur cette route stratégique.



Le ministre s’est félicité des progrès enregistrés, citant l’exemple de la région de Kaffrine, épargnée cette année contrairement à l’hivernage précédent. Cependant, il a reconnu des difficultés persistantes à Touba et Bakel, où l’État a distribué 2 000 matelas, 10 000 moustiquaires et une vingtaine de motopompes aux populations touchées.



Ces résultats positifs, selon lui, découlent de la matrice d’actions prioritaires mise en œuvre, dont le budget a été porté de 2,6 à 6,4 milliards de francs CFA.



Pour l’année 2026, le ministère prévoit plusieurs projets structurants, notamment la construction d’une digue à Yafera (Bakel), l’aménagement de mares et marigots, ainsi qu’une cartographie des réseaux d’eau gravitaires à Touba pour la réhabilitation de la vallée du Sine et des lacs artificiels, futurs zones agricoles. Des travaux d’assainissement à Tivaouane figurent également parmi les priorités annoncées.

