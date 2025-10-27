Menu
L'Actualité au Sénégal

Thiès célèbre la Journée des Forces Armées sous le signe des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026


Rédigé le Lundi 10 Novembre 2025 à 14:34 | Lu 42 fois Rédigé par


La région de Thiès a célébré la Journée des Forces Armées 2025 en présence des autorités locales. Le gouverneur Saër Ndao a salué le rôle essentiel des forces armées dans la préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.


La Journée des Forces Armées a été célébrée ce lundi 10 novembre 2025 à Thiès, lors d’une cérémonie officielle marquée par la présence du gouverneur de région Saër Ndao, du commandant de la zone militaire n°7, le colonel El Hadj Oumar Faye, ainsi que de nombreuses délégations venues des différentes communes. L’événement s’est tenu à la promenade des Thiessois et a été ponctué par un dépôt de gerbes, une prise d’armes et un défilé militaire.

Face à la presse locale, Saër Ndao a souligné l’importance de cette journée dédiée à l’armée nationale, inscrite dans le calendrier officiel des Forces armées sénégalaises.

“C’est le moment de rendre hommage à nos forces de défense et de sécurité pour le travail remarquable qu’elles accomplissent chaque jour”, a-t-il déclaré, saluant leur engagement au service de la nation.

Abordant le thème de cette édition, axé sur la participation des forces armées aux Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, le gouverneur a insisté sur la nécessité d’une mobilisation collective.

“Les forces armées sénégalaises sont naturellement impliquées dans la préparation des JOJ. Cette journée nous permet de les ancrer davantage dans le dispositif organisationnel afin de hisser le Sénégal à un niveau d’excellence lors de ces jeux”, a-t-il ajouté.

La journée s’est clôturée par une exposition sur l’esplanade de la place Mamadou Dia, mettant en valeur le savoir-faire et les équipements des forces armées.




