Journée des Forces armées : Bassirou Diomaye Faye salue le rôle stratégique de l’armée pour les JOJ Dakar 2026





Le Sénégal a célébré, ce lundi 10 novembre, la Journée des Forces armées, une édition organisée sous le thème : « Les Forces armées, partenaires des JOJ Dakar 2026 ». La cérémonie officielle, présidée par le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye, a permis de rendre hommage aux hommes et femmes en uniforme, tout en soulignant leur rôle central dans la préparation des Jeux olympiques de la Jeunesse que Dakar accueillera en 2026.



Dans son discours, le président Faye a salué le courage et le professionnalisme des forces engagées aussi bien sur le territoire national qu’à l’étranger. Cette année marque également le 65ᵉ anniversaire du premier déploiement du Sénégal sous mandat des Nations Unies, un symbole fort de l’engagement du pays pour la paix mondiale.



Évoquant le thème de cette édition, le chef de l’État a insisté sur l’importance historique des JOJ Dakar 2026, rappelant que le Sénégal sera le premier pays africain à accueillir une compétition olympique internationale. « Plus qu’un simple événement sportif, les JOJ seront une vitrine du Sénégal nouveau, une célébration du dynamisme de notre jeunesse et de la place croissante de l’Afrique dans le mouvement olympique », a-t-il affirmé.



Le président a souligné que les Forces armées auront un rôle essentiel, non seulement dans le dispositif de sécurité, mais aussi dans la promotion des valeurs de rigueur, de discipline et de solidarité propres au sport. Il a salué le programme “Waajal Xale yi”, lancé avec le ministère de l’Éducation nationale, qui vise à renforcer l’esprit de citoyenneté et de patriotisme chez les jeunes.



Bassirou Diomaye Faye a par ailleurs annoncé que l’armée prendra part à la formation de milliers de bénévoles indispensables au bon déroulement des Jeux. « Je vous exhorte à accorder la plus grande importance à cette mission, car les yeux du monde seront tournés vers notre pays », a-t-il déclaré.



Le Chef de l’État a réaffirmé son engagement à moderniser et renforcer les moyens des Forces armées afin de garantir la souveraineté nationale. « Ma satisfaction est grande et mon ambition demeure inaltérable : donner à notre pays les moyens de défendre sa souveraineté en tout temps et en tous lieux », a-t-il conclu.



Cette célébration, placée sous le signe de la fierté nationale et du service à la patrie, illustre la volonté du Sénégal de bâtir une armée moderne, au service de la jeunesse et du développement durable du pays.

