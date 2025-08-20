Incident nocturne sur une plage de Dakar : trois individus interpellés





Dans la nuit du 20 au 21 août 2025, la plage située à proximité de la Cour de cassation de Dakar a été le théâtre d’un incident houleux. Vers 23h40, trois individus ont été surpris par des passants alors qu’ils s’adonnaient à des attouchements dans l’eau.



Alertés par la scène, des témoins ont appelé du renfort, entraînant la formation d’une foule en colère qui a tenté de s’en prendre aux suspects. L’intervention rapide de la police a permis d’éviter un drame. Malgré cela, l’un des individus a été blessé au bras avant d’être sécurisé.



Les trois personnes ont été placées en garde à vue et entendues par les enquêteurs. Une enquête judiciaire est ouverte pour éclaircir les circonstances exactes de l’incident.

