Incident nocturne sur une plage de Dakar : trois individus interpellés


Vendredi 22 Août 2025


Trois personnes ont été interpellées à Dakar après un incident nocturne sur une plage près de la Cour de cassation. Une enquête est en cours.


Dans la nuit du 20 au 21 août 2025, la plage située à proximité de la Cour de cassation de Dakar a été le théâtre d’un incident houleux. Vers 23h40, trois individus ont été surpris par des passants alors qu’ils s’adonnaient à des attouchements dans l’eau.

Alertés par la scène, des témoins ont appelé du renfort, entraînant la formation d’une foule en colère qui a tenté de s’en prendre aux suspects. L’intervention rapide de la police a permis d’éviter un drame. Malgré cela, l’un des individus a été blessé au bras avant d’être sécurisé.

Les trois personnes ont été placées en garde à vue et entendues par les enquêteurs. Une enquête judiciaire est ouverte pour éclaircir les circonstances exactes de l’incident.




