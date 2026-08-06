Les échanges commerciaux du Sénégal ont connu des évolutions contrastées en juin 2026. D’après les données de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), les exportations ont augmenté de 4,4 %, tandis que les importations ont progressé de 26,7 %. Cette dynamique a entraîné une nette aggravation du déficit de la balance commerciale.

Les exportations sont passées de 502,8 milliards de FCFA en mai à 524,7 milliards en juin. Cette progression s’explique principalement par la hausse des ventes d’or non monétaire, de gaz naturel liquéfié et de produits pétroliers raffinés.

Les exportations d’or non monétaire ont atteint 126,4 milliards de FCFA, contre 59,6 milliards le mois précédent. Celles de gaz naturel liquéfié sont passées de 15,1 à 45 milliards, tandis que les produits pétroliers raffinés ont progressé de 50,9 à 57,2 milliards.

Cette progression a toutefois été limitée par le recul des exportations de pétrole brut, d’acide phosphorique et de conserves de poisson. Sur un an, les exportations ont augmenté de 2 %. Sur les six premiers mois de 2026, elles atteignent 3 154,3 milliards de FCFA, contre 2 840,3 milliards sur la même période de 2025, soit une hausse de 11,1 %.

Du côté des importations, la tendance est beaucoup plus marquée. Les achats de biens à l’étranger sont passés de 516,1 milliards à 653,6 milliards de FCFA entre mai et juin, soit une progression de 26,7 %.

Cette hausse est principalement liée à l’augmentation des achats de produits pétroliers raffinés, dont la valeur est passée de 116,1 à 248,5 milliards de FCFA. Les acquisitions d’autres matériels de transport et d’engrais ont également progressé.

En revanche, le recul des importations d’huile brute de pétrole et de riz a contribué à limiter cette progression. Sur un an, les importations ont augmenté de 20 %.

Au terme du premier semestre 2026, les importations cumulées s’établissent à 3 283,5 milliards de FCFA, contre 3 568,8 milliards à la même période de 2025, soit une baisse de 8 %.

Cette forte progression des importations en juin a fait passer le déficit commercial de -13,3 milliards de FCFA en mai à -128,9 milliards en juin.

L’ANSD explique principalement cette évolution par l’aggravation du déficit commercial avec plusieurs partenaires, notamment la France, les États-Unis, la Turquie et les Pays-Bas.

La détérioration du solde a cependant été atténuée par l’amélioration des échanges avec la Suisse, le Mali et l’Espagne.

Sur l’ensemble des six premiers mois de 2026, le solde commercial cumulé reste déficitaire à -129,2 milliards de FCFA, contre -728,5 milliards sur la même période de 2025.