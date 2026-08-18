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Il bastonne son père après une dispute sur l’eau et l’électricité


Rédigé le Mardi 18 Août 2026 à 18:54 | Lu 54 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une simple remarque sur la consommation d’eau et d’électricité dans la maison aurait dégénéré en une violente dispute familiale. Un jeune homme est accusé d’avoir porté des coups à son père après que celui-ci lui a reproché de gaspiller les ressources du domicile.


Il bastonne son père après une dispute sur l’eau et l’électricité

Selon les informations rapportées, le père aurait tenté de rappeler à son fils la nécessité de maîtriser les dépenses familiales, notamment dans un contexte où les factures d’eau et d’électricité peuvent rapidement peser sur le budget d’un ménage. La remarque aurait provoqué la colère du jeune homme, qui aurait alors perdu son sang-froid.
 

La dispute aurait ensuite pris une tournure beaucoup plus grave avec des violences physiques. Le père, victime des coups, aurait dû faire constater ses blessures avant que l’affaire ne soit portée à la connaissance des autorités.
 

L’intervention des forces de sécurité a permis de prendre en charge le dossier. Le mis en cause devra désormais répondre des faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la procédure engagée.
 

Cette affaire relance également la question des violences au sein des familles. Un désaccord concernant les dépenses, les règles de vie ou la gestion du domicile ne devrait jamais conduire à des affrontements physiques, encore moins entre un enfant et son parent.



Lat Soukabé Fall

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