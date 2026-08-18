Sur cette route, les conséquences des pluies sont particulièrement visibles. L’eau s’accumule sur certains passages et rend la circulation difficile pour les automobilistes, les conducteurs de deux-roues et les piétons. Les véhicules doivent parfois avancer avec beaucoup de prudence pour éviter les zones les plus dégradées, tandis que les habitants éprouvent des difficultés à rejoindre les différents quartiers et services situés à proximité.



Pour les riverains, cette situation ne constitue pas un problème nouveau. Mais l’hivernage vient accentuer les difficultés déjà rencontrées au quotidien. À chaque forte pluie, les conditions de circulation deviennent plus compliquées et les populations craignent que les dégradations ne s’aggravent avec la poursuite des précipitations.





Un problème qui touche toute la mobilité

L’accès aux soins au cœur des préoccupations

L’hivernage accentue les difficultés

Les populations demandent une intervention urgente

Une route devenue un véritable sujet de préoccupation

Un appel à des solutions durables

La route constitue un axe important pour les habitants de plusieurs secteurs. Son état affecte directement les déplacements quotidiens, notamment ceux des travailleurs, des élèves, des commerçants et des transporteurs.Les conducteurs sont confrontés à des passages difficiles et doivent parfois ralentir considérablement pour éviter les trous et les zones fortement détériorées. Pour les taxis et autres moyens de transport, ces conditions peuvent également entraîner des difficultés supplémentaires et rallonger les temps de trajet.Les habitants craignent surtout que certaines zones deviennent pratiquement impraticables après de fortes pluies. Dans ces conditions, les déplacements à pied deviennent eux aussi compliqués, notamment pour les personnes âgées, les enfants et les personnes ayant des difficultés à se déplacer.Au-delà de la question de la circulation, les populations mettent particulièrement l’accent sur l’accès aux services de santé. Lorsque les routes sont fortement dégradées, rejoindre rapidement une structure sanitaire peut devenir un véritable parcours du combattant.Cette situation inquiète notamment les familles ayant des enfants malades, les personnes âgées et les femmes enceintes. En cas d’urgence, chaque minute peut compter, et une route difficilement praticable peut compliquer considérablement le déplacement vers un centre de santé ou un hôpital.Les habitants souhaitent donc que la question soit traitée comme un problème de mobilité, mais également comme un enjeu lié à la sécurité et à l’accès aux services essentiels.La période hivernale constitue un facteur aggravant. Les eaux de pluie peuvent fragiliser davantage une chaussée déjà dégradée et provoquer de nouvelles zones difficiles à franchir.Les populations redoutent ainsi que les prochaines pluies n'aggravent encore l’état de la route. Elles demandent une intervention rapide afin de limiter les dégâts et de permettre aux habitants de circuler dans de meilleures conditions pendant toute la saison des pluies.Une intervention provisoire pourrait permettre de faciliter la circulation dans l’immédiat, mais les riverains souhaitent surtout une solution durable. Pour eux, les opérations ponctuelles ne suffiraient pas si elles ne sont pas accompagnées d’un véritable programme d’aménagement et de réhabilitation de l’axe.Face à cette situation, les habitants interpellent les autorités municipales et administratives. Ils souhaitent que des équipes techniques puissent se rendre sur place afin d’évaluer précisément l’état de la route et d’identifier les travaux nécessaires.Ils demandent notamment que les zones les plus dégradées soient rapidement traitées et que les problèmes liés à l’évacuation des eaux soient également pris en compte. Car, selon les riverains, la réhabilitation de la chaussée ne pourra être durable que si les questions d’assainissement et de drainage sont également réglées.Les populations souhaitent également que les autorités prennent en compte l’évolution démographique de cette partie de Thiès. Avec l’extension des quartiers et l’augmentation du nombre d’habitants, les besoins en infrastructures routières deviennent de plus en plus importants.Pour les habitants de Robinet Bagarre, Silmang, Léona et Tawa Fall, l’état de cette voie dépasse désormais le simple problème de confort. Il touche directement les déplacements, l’activité économique, l’accès aux services publics et la sécurité des usagers.Les commerçants, les transporteurs et les habitants qui empruntent quotidiennement cet axe sont les premiers à subir les conséquences de sa dégradation. Les déplacements deviennent plus longs, plus difficiles et parfois particulièrement pénibles après les pluies.La situation interpelle donc sur la nécessité d’anticiper les problèmes liés à l’hivernage et de renforcer les infrastructures routières dans les quartiers concernés.Les habitants ne veulent plus seulement attendre que les difficultés disparaissent avec la fin des pluies. Ils souhaitent que la question soit traitée sur le long terme afin d’éviter que le même problème ne se reproduise à chaque hivernage.Ils appellent ainsi à une évaluation technique de la route, à l’amélioration du drainage des eaux pluviales et, surtout, à la réhabilitation des portions les plus dégradées.En attendant une éventuelle intervention, les usagers restent contraints de composer quotidiennement avec une route devenue difficile à pratiquer. Et avec les pluies qui peuvent encore se poursuivre dans les prochaines semaines, l’inquiétude demeure.À Thiès, la routeapparaît donc comme l’un des dossiers qui nécessitent une attention particulière. Pour les populations riveraines, l’urgence est désormais de retrouver une voie praticable, sûre et adaptée aux besoins des habitants.