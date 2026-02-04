Cheikh « Ndigueul » Ndiaye, chauffeur de camion et conducteur de moto-taxi, avait quitté son domicile pour une course ordinaire. Il ne reviendra jamais. Les heures passent, puis les jours. Son téléphone sonne dans le vide. L’inquiétude gagne progressivement ses proches, sans pour autant laisser présager l’horreur qui se jouait déjà.



Quelques jours après la disparition, trois de ses amis, aujourd’hui identifiés comme ses présumés meurtriers, se présentent au domicile familial. Le ton est calme, presque rassurant. Ils affirment que Cheikh « Ndigueul » a appelé pour dire qu’il était parti en Espagne.



L’annonce soulage la famille. Dans un contexte où la migration clandestine est fréquente, cette version paraît crédible. Les proches se résignent, convaincus que Cheikh a choisi une autre route, une autre vie.

Un crime sauvage et une dissimulation macabre

Selon l’enquête, Cheikh « Ndigueul » Ndiaye a été violemment frappé à coups de gourdin par ses trois compagnons. Pour tenter de faire disparaître toute trace, ses agresseurs ont ensuite enterré son corps dans un cimetière, dans une tentative désespérée de dissimulation.



Le téléphone démonté, la vérité se rapproche

Pendant que la famille croyait à un départ vers l’Europe, le téléphone de Ndigueul était déjà en circulation, vendu à un réparateur qui a démonté certains composants pour les installer sur un autre appareil. C’est cette transaction qui permettra aux gendarmes de remonter la piste des suspects.

Placés devant les preuves, les suspects finissent par passer aux aveux. L’exhumation menée dans le cimetière, en présence de l’oncle et des autorités, confirme l’identité de Ndigueul. La famille est confrontée à la vérité terrible.

À Guinguinéo, l’émotion est vive. Comment des amis ont-ils pu non seulement tuer, mais aussi tromper la famille endeuillée ? Le crime dépasse le simple fait divers : il révèle une trahison humaine profonde.

Les suspects sont désormais entre les mains de la justice. L’enquête se poursuit afin de déterminer les responsabilités exactes et les motivations du crime. Pour la famille de Ndigueul, une seule attente demeure : que la vérité soit pleinement établie et que justice soit rendue.

Un silence inquiétant après une sortie banale