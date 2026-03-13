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Hommage aux soldats disparus : le chef de l’État réaffirme son engagement pour la paix


Rédigé le Samedi 21 Mars 2026 à 14:45 | Lu 68 fois Rédigé par


Le Président sénégalais présente ses condoléances aux familles de soldats décédés en Casamance et réaffirme la volonté de l’État de promouvoir la paix.


Hommage aux soldats disparus : le chef de l’État réaffirme son engagement pour la paix

 

Le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a adressé un message de compassion à la suite du décès de soldats survenu récemment dans le sud du pays. Depuis la grande mosquée de Dakar, à l’issue de la prière de l’Aïd el-Fitr, il a fait part de ses condoléances à l’ensemble des familles endeuillées ainsi qu’à la nation.

Dans son intervention, il a également exprimé ses vœux de rétablissement aux militaires blessés lors de ces événements. Il a profité de l’occasion pour réaffirmer la volonté des autorités de poursuivre les efforts en faveur de la paix.

Les faits évoqués remontent à la mi-mars dans la région de la Casamance. Le 12 mars, une opération menée à Kadialock pour détruire des cultures illicites a entraîné la mort d’un militaire et fait plusieurs blessés.

Quelques jours plus tard, le 17 mars, un autre incident s’est produit dans la zone de Sindian, où une explosion accidentelle a coûté la vie à trois soldats, tandis que trois autres ont été blessés, selon les informations communiquées par les services compétents.




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