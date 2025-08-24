Hivernage 2025 : évacuation maîtrisée des eaux à Thiès et renforcement du dispositif à Saint-Louis





Un bulletin officiel publié samedi sur les interventions de l’État durant l’hivernage 2025 indique que l’évacuation des eaux de pluie se poursuit de manière satisfaisante dans plusieurs points critiques de Thiès. Il précise également que le dispositif mis en place à Saint-Louis pour drainer les eaux vers le fleuve a été renforcé.



À la suite des fortes pluies enregistrées vendredi, des quartiers de Thiès comme Sampathé et Mbambara avaient été submergés. Grâce au fonctionnement des ouvrages d’assainissement, ces zones ont été dégagées, bien que certaines habitations à Sampathé, Aynina Fall, Tokhalite et Mbambara restent encore inondées. Leur assèchement nécessitera l’usage de petites pompes.



Le bulletin souligne qu’au centre-ville de Thiès, où convergent d’importants volumes de ruissellement, la situation est globalement maîtrisée. Le canal de Keur Mame El Hadj joue un rôle essentiel dans la réduction des impacts des inondations.



Concernant Saint-Louis, l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) a acheminé une motopompe de 300 m³/h et un kilomètre de flexibles. Leur installation est prévue dimanche matin, dans le cadre des recommandations du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, lors de sa récente tournée. Ce dispositif, notamment à Tableau Walo, doit accélérer le transfert des eaux vers le fleuve.



Pour Dakar, le document mentionne l’installation en cours d’une pompe de 1.000 m³/h à la sortie 10 de l’autoroute à péage. En attendant sa mise en service, un dispositif d’écrêtage temporaire est déjà opérationnel, et la combinaison des deux systèmes devrait réduire significativement le temps de rabattement du niveau des eaux dans ce secteur stratégique.



Le bulletin fait aussi état de la reprise des opérations de pompage à Keur Niang, à Touba, où les eaux sont refoulées vers les bassins de Darou Rahman et Pofdy. La remise en marche de ce second système soulagera le bassin et la station de Nguélémou. Avec le dispositif combiné de Nguélémou et Keur Kabb, l’évacuation des eaux couvrira Nguiranène, Niarry Cafetière, Niarry Pneus et Yoonou Darou.



Enfin, des travaux de sondage ont débuté pour rétablir l’écoulement gravitaire visant à assécher le point critique de la polyclinique.



aps

