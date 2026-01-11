Hann-Yarakh : le gérant d’un multiservices tué lors d’un braquage

Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime aurait été prise en filature par un individu armé d’un couteau. Profitant d’un moment de vulnérabilité, l’agresseur serait passé à l’acte, portant des coups mortels avant de s’emparer du sac de la victime, qui contenait probablement une somme importante d’argent, puis de prendre la fuite.



Grièvement blessé, le gérant n’a pas survécu à ses blessures, plongeant sa famille, ses proches et les habitants du quartier dans une profonde consternation.



Alertée aussitôt après les faits, la brigade de gendarmerie de Hann, située non loin du lieu du crime, a immédiatement ouvert une enquête. Un élément déterminant a permis d’abréger la cavale du suspect : l’exploitation d’une caméra de vidéosurveillance, qui a filmé toute ou partie de la scène.



Grâce à ces images, l’agresseur a été formellement identifié, puis interpellé quelques heures seulement après le meurtre, mettant ainsi fin à sa tentative de fuite.



Le présumé meurtrier est actuellement en garde à vue, où il est interrogé par les enquêteurs. Une enquête approfondie est en cours afin de déterminer les circonstances exactes du crime, le mobile précis et d’éventuelles complicités.



Ce drame relance une nouvelle fois le débat sur la sécurité des gérants de multiservices, souvent ciblés par des criminels en raison de la manipulation quotidienne de liquidités, notamment en fin de journée.

