Guerre des pétards à Zac Mbao : trois employés d’une pâtisserie interpellés

Les arrestations font suite à la diffusion d’une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, montrant trois individus se livrant à une véritable « guerre des pétards » à l’intérieur d’une pâtisserie, au mépris total des règles de sécurité.



Des faits survenus dans la nuit du 31 décembre

Après vérification, les forces de l’ordre ont établi que les faits se sont déroulés le mercredi 31 décembre 2025, aux alentours de minuit, à Zac Mbao. Une mission policière a alors été diligentée afin de faire la lumière sur cette affaire.



Les enquêteurs ont procédé à l’audition du gérant de la pâtisserie, avant d’identifier et d’incriminer les employés impliqués. Ces derniers auraient reconnu les faits lors de leur interrogatoire.



Selon la Police, l’incident est survenu à un moment où de nombreuses personnes utilisaient également des pièces d’artifice aux abords du rond-point de Zac Mbao, augmentant ainsi les risques d’accident grave.



Une pratique fermement combattue par les autorités

Pour rappel, à l’approche des fêtes de fin d’année, le ministère de l’Intérieur avait donné des instructions fermes aux forces de Défense et de Sécurité pour renforcer la lutte contre la « guerre des pétards », un phénomène récurrent et dangereux, particulièrement en milieu urbain.



Les autorités rappellent que l’usage anarchique de pétards et d’engins explosifs artisanaux constitue une menace sérieuse pour la sécurité publique, pouvant entraîner des blessures graves, des incendies ou des pertes en vies humaines.



Les mis en cause devraient être présentés à la justice dans les prochains jours.

