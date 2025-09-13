Guédiawaye : une jeune femme avoue avoir étouffé son nouveau-né

Les faits

Originaire de Touba, la jeune femme vivait avec sa mère, technicienne de surface, qui s’absentait souvent en semaine. Profitant de l’absence de celle-ci, elle a accouché seule dans sa chambre, sans assistance ni suivi médical. Selon les informations rapportées par L’Observateur, après avoir nettoyé l’enfant et coupé le cordon ombilical, elle l’a placé sur son lit et l’a étouffé.



C’est une voisine qui, alertée par la situation, a découvert le drame et prévenu le quartier. La police a été saisie et le corps du nourrisson récupéré. L’autopsie a confirmé une mort par strangulation mécanique.



Les témoignages

Interrogée, la mère de l’accusée a affirmé n’avoir jamais soupçonné la grossesse de sa fille. « Elle avait changé d’habitudes vestimentaires, mais je pensais qu’il ne s’agissait que d’une coquetterie », a-t-elle expliqué aux enquêteurs.



Placée face aux résultats de l’autopsie et aux témoignages, la jeune fille a fini par avouer les faits. Elle a reconnu avoir agi seule, sans complicité.



La procédure judiciaire

Arrêtée, M. D. G. a été déférée devant le parquet du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Elle devrait être poursuivie pour infanticide, un crime lourdement sanctionné par le Code pénal sénégalais.



Un drame qui interroge

Ce fait divers tragique met en lumière la persistance des grossesses cachées et non déclarées, souvent dues à la peur du jugement social et familial. Il soulève également des questions sur le manque d’accompagnement psychologique et sanitaire des jeunes femmes confrontées à des grossesses non désirées.

