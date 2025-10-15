Guédiawaye : démantèlement du gang du "mode THIELY", une arnaque millionnaire

Assane Diagne, commerçant, a été victime de cette méthode à hauteur du croisement SHAM/Guédiawaye. Transportant 30 millions de francs CFA destinés à son fournisseur, M. D. Sène, dans son véhicule KIA, il a été percuté par une moto Beverly grise.

Rapidement, deux motocyclistes ont encerclé sa voiture. Tandis que l’un l’accusait d’être responsable de l’accident, le complice dérobait discrètement le sac contenant l’argent et un chèque de 1.320.000 FCFA. L’attaque, menée en quelques secondes, a pris fin lorsque les malfaiteurs ont pris la fuite.



Les investigations ont rapidement révélé que cette affaire n’était pas isolée. Plusieurs automobilistes de Guédiawaye avaient déjà été victimes de la même arnaque. Les enquêteurs ont repéré les suspects circulant sur une moto Beverly grise sans plaque, et une filature a permis l’interpellation de deux individus en pleine circulation :



M. Ba , alias "INO", 31 ans, mécanicien moto

M. Ndiaye, 31 ans, mécanicien moto

Deux autres complices ont été arrêtés par la suite :



A. Dione , 28 ans, mécanicien moto

M. Ba, 22 ans, vendeur de moto

Bien que les suspects aient d’abord nié les faits, ils ont fini par reconnaître se fréquenter dans le secteur.



L’enquête a permis de recenser neuf autres victimes : Souleymane Keita, Oumar Ndiaye, Babacar Mbaye Ngaraf, Abdou Lahat Hanne, Ibrahima Fall, El Hadji Abdoulaye Ngom, Lassana Diaby, Cheikh Tidiane Tambedou et Moussa Dieng.



Lors de confrontations, plusieurs plaignants ont identifié M. Ba alias "INO" comme étant le conducteur de la moto lors des vols. Un détail technique a scellé le dossier : le pare-brise fissuré de la moto, mentionné par Babacar Mbaye Ngaraf, correspondait parfaitement à la Beverly saisie.



Le bilan provisoire du préjudice subi par les victimes est impressionnant : 44.415.000 FCFA en espèces, ainsi que de nombreux téléphones et objets de valeur :



Espèces : 30.000.000 FCFA, 10.000.000 FCFA, 2.000.000 FCFA, 1.320.000 FCFA (chèque), 1.100.000 FCFA, 780.000 FCFA, 145.000 FCFA, 90.000 FCFA

Téléphones : iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16, iPhone 13 Pro Max, iPhone 11, Samsung A23, et autres

Documents et objets : cartes grises de véhicules européens, attestation DIC, carnets de chèques, permis de conduire, cartes bancaires, carte d’import-export, arme à feu TAURUS 22LR

Les quatre membres du gang ont été déférés au parquet pour association de malfaiteurs et vol commis la nuit en réunion avec usage de moyen roulant.



Cette arrestation met un terme à plusieurs mois de terreur pour les automobilistes de Guédiawaye et constitue un coup d’arrêt significatif pour le réseau du "mode THIELY". Les enquêtes se poursuivent afin de déterminer l’implication éventuelle d’autres complices et d’identifier de nouvelles victimes.



Pour les habitants de Guédiawaye, c’est un soulagement : la circulation redevient un peu plus sûre et la vigilance des forces de l’ordre est saluée.

