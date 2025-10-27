Guédiawaye : L’ARP retire du marché Bou Bess des produits médicaux non conformes d’une valeur de 50 millions FCFA





L’Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP) a mené, le 5 novembre 2025, une vaste opération au marché Bou Bess de Guédiawaye, en collaboration avec la Brigade nationale de lutte contre la piraterie et la contrefaçon (BNLPC). Cette initiative visait à assainir le circuit de distribution des produits de santé et à garantir leur conformité aux normes en vigueur.



L’intervention a permis de retirer du marché une importante quantité de produits médicaux non conformes, appartenant à quatorze classes thérapeutiques, parmi lesquelles des antibiotiques, corticoïdes, anticancéreux, antipaludiques et aphrodisiaques. La valeur totale de ces produits est estimée à près de 50 millions de francs CFA.



À l’arrivée des équipes sur place, plusieurs responsables de points de vente se sont éclipsés, mais des éléments d’identification ont été recueillis pour permettre la poursuite des vérifications.



Cette action s’appuie sur la loi n°2023-06 du 13 juin 2023 relative aux médicaments et produits de santé, qui encadre la distribution des produits pharmaceutiques au Sénégal.



L’ARP rappelle aux populations l’importance de s’approvisionner uniquement dans les pharmacies agréées, les seuls points de vente garantissant la sécurité et la qualité des produits médicaux.



aps

